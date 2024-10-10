Скільки та на які авто з Китаю витрачають гроші українці — Finance.ua

Скільки та на які авто з Китаю витрачають гроші українці Сьогодні 21:00 — Особисті фінанси

Скільки та на які авто з Китаю витрачають гроші українці

Автомобілі з Китаю вже давно зарекомендували себе частими гостями на ринку України. Так, за підсумками серпня, на придбання нових легкових авто українці витратили майже 15 млрд грн. Цей показник є на 45% більше, ніж торік, та на 28% більше порівняно з попереднім місяцем.

Цікавий факт, що близько половини цієї суми було витрачено на авто всього п’яти марок:

BMW — 2,149 млрд грн;

Toyota — 2,142 млрд грн;

Mercedes-Benz — 1,2 млрд грн;

Volkswagen — 948 млн грн;

Audi — 752 млн грн.

Окрім того, українці активно купували нові авто таких брендів, як Skoda, Land Rover, Renault, Lexus та Nissan. Усього від початку року в Україні було реалізовано нових легковиків на суму 82,4 млрд грн, що на 23% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

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Якщо брати до уваги імпорт нових та вживаних авто, то за даними Держстату від січня до червня 2024 року було ввезено 167,6 тис. нових легковиків. Це на третину більше, ніж за аналогічний період 2023-го. Загальна митна вартість цих авто становила 2 млрд 290 млн доларів, що на 40% більше, ніж торік.

Китай посів в рейтингу постачальників легкових авто до України четверте місце. З Піднебесної було ввезено 17 715 одиниць. Наприклад, до третьої Японії, звідки ввозили машини, відставання складає всього 384 екземпляри. Перше та друге місця, своєю чергою, посідають Німеччина (33 074) та США (27 649).

Нагадаємо, за даними Інституту досліджень авторинку, у вересні в Україні з’явилося 838 нових легкових електромобілів — переважно вироблених китайськими автофабриками. Найбільше — марки BYD, 152 авто. Популярною моделлю стала Zeekr 001 — 105 одиниць.

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