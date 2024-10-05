Продажі китайських електромобілів у Європі впали до найнижчого рівня за півтора року — Finance.ua

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Продажі китайських електромобілів у Європі впали до найнижчого рівня за півтора року

Технології&Авто
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Продажі китайських електромобілів у Європі впали до найнижчого рівня за півтора року
Продажі китайських електромобілів у Європі впали до найнижчого рівня за півтора року, oneclick.ua
У серпні китайські автовиробники продали найменшу кількість електромобілів у Європі за останні 18 місяців, а кількість реєстрацій скоротилася майже вдвічі порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Про це пише Bloomberg із посиланням на дані дослідницької компанії Dataforce.
Падіння на 48% призвело до зниження частки китайських брендів другий місяць поспіль.
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Європа є третім за величиною регіональним автомобільним ринком у світі після Азії та США.
За даними Jato Dynamics, що також відстежує автомобільний ринок, британська марка MG, яка тепер є частиною китайської SAIC Motor Corp., поступилася першим місцем в Європі китайському конкуренту BYD Co.

Причини падіння продажів

Невизначеність, повʼязана з митами Євросоюзу на китайський імпорт електромобілів, може частково пояснити падіння продажів MG на 65% у серпні.
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За даними Jato, китайський важкоатлет BYD, що є відносним новачком на європейському ринку, продовжує досягати успіхів у серпні, збільшивши кількість реєстрацій на 19% порівняно з минулим роком.
Більш широке падіння попиту електромобілі по всій Європі додало невизначеності для автовиробників. Реєстрації впали на 5,5% за перші вісім місяців року у всьому регіоні після того, як такі великі ринки, як Німеччина, скасували стимули для покупців.

Де зафіксували зростання

Тенденції продажу електромобілів, що імпортуються з Китаю, були нерівномірними через мита. Наприклад, у Великій Британії та Норвегії — країнах, які не наслідували приклад ЄС, — у серпні зросли реєстрації електромобілів.
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За даними Jato, серед західних брендів BMW, Mercedes-Benz Group та Renault зафіксували зниження реєстрацій у серпні на 50% і більше по всьому регіону.
Тим не менш, популярний Volvo EX30 допоміг збільшити продажі материнської компанії шведської марки Zhejiang Geely Holding Group більш ніж удвічі.
Tesla Inc., яка імпортує деякі автомобілі до Європи з Китаю, зафіксувала зростання на 7%.

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За матеріалами:
Forbes.ua
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