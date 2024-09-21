Популярність китайських авто серед українців зросла більш ніж на 60%: що обирали у серпні — Finance.ua

Популярність китайських авто серед українців зросла більш ніж на 60%: що обирали у серпні Сьогодні 21:01 — Технології&Авто

Популярність китайських авто серед українців зросла більш ніж на 60%: що обирали у серпні, Фото: freepik

Впродовж минулого місяця українці придбали понад 1,7 тис. легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 61% більше, в порівнянні з серпнем 2023 року.

Про це повідомляє «Укравтопром».

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З цієї кількості 1336 авто — нові, що свідчить про зростання на 88%, тоді як вживаних було продано 371 одиниця, що на 6% більше.

Отже, частка китайських автомобілів досягла 16% ринку нових легковиків у серпні.

На ринку вживаних авто, які вперше реєструвалися в Україні, частка машин китайського виробництва становила 1,4%.

Більшість китайських авто — 78% - це електромобілі.

Найпопулярніші нові моделі:

BYD Song Plus — 179 од.;

Honda M-NV — 169 од.;

Volkswagen ID.4 — 147 од.;

Zeekr 001 — 107 од.;

Nissan Ariya — 83 од.

Лідери серед вживаних авто:

Volkswagen ID.4 — 51 од.;

Chery EQ1 — 34 од.;

Zeekr 001 — 29 од.;

Honda M-NV — 26 од.;

Nissan Ariya — 23 од.

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