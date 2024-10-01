Китайські акції демонструють найкраще денне зростання з 2008 року — Finance.ua
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Китайські акції демонструють найкраще денне зростання з 2008 року

Фондовий ринок
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Китайські акції демонструють найкраще денне зростання з 2008 року
Китайські акції демонструють найкраще денне зростання з 2008 року
Китайські акції продемонстрували найбільше денне зростання з 2008 року на хвилі державних стимулів.
Про це повідомляє Reuters.
Китайські акції досягли найбільшого одноденного приросту за останні 16 років, а внутрішні акції, А зареєстрували найвищий за всю історію обіг, оскільки інвестори намагалися приєднатися до палкого ралі, спричиненого останніми заходами Пекіну зі стимулювання економіки.
Індекс «блакитних фішок» CSI300 зріс майже на 30% від свого лютневого мінімуму, що, за деякими ринковими визначеннями, свідчить про те, що він знаходиться на «бичачому» ринку, але більша частина цього зростання відбулася дуже швидко і за кілька сесій з минулого тижня.
Стрімке зростання китайських акцій відбулося на тлі найагресивніших з часів пандемії заходів стимулювання, оголошених Пекіном минулого тижня — від масштабного зниження ставок до фіскальної підтримки — в спробі підтримати свою хвору економіку.
Тим часом ширший індекс Shanghai Composite Index (.SSEC), відкриється в новій вкладці, зафіксував загальний оборот в 166,84 млрд дол і зріс на 8,1%.
Це п’ятиденне зростання з минулого вівторка, коли Пекін почав впроваджувати заходи стимулювання, щоб зупинити уповільнення економіки в цілому, досягло 21,4%, що є найвищим показником з 1996 року.
Аналогічно, менший індекс Шеньчженя злетів на 11% і зафіксував оборот в 1,4 трильйона юанів.
Індекс Hang Seng продемонстрував найкращий місяць з листопада 2022 року, піднявшись на 17%, після того, як минулого тижня продемонстрував найбільший тижневий ріст з 1998 року і п’ятий за величиною за останні півстоліття.
За матеріалами:
Економічна Правда
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