Китайські акції демонструють найкраще денне зростання з 2008 року — Finance.ua

Китайські акції демонструють найкраще денне зростання з 2008 року Сьогодні 20:20 — Фондовий ринок

Китайські акції демонструють найкраще денне зростання з 2008 року

Китайські акції продемонстрували найбільше денне зростання з 2008 року на хвилі державних стимулів.

Про це повідомляє Reuters.

Китайські акції досягли найбільшого одноденного приросту за останні 16 років, а внутрішні акції, А зареєстрували найвищий за всю історію обіг, оскільки інвестори намагалися приєднатися до палкого ралі, спричиненого останніми заходами Пекіну зі стимулювання економіки.

Індекс «блакитних фішок» CSI300 зріс майже на 30% від свого лютневого мінімуму, що, за деякими ринковими визначеннями, свідчить про те, що він знаходиться на «бичачому» ринку, але більша частина цього зростання відбулася дуже швидко і за кілька сесій з минулого тижня.

Стрімке зростання китайських акцій відбулося на тлі найагресивніших з часів пандемії заходів стимулювання, оголошених Пекіном минулого тижня — від масштабного зниження ставок до фіскальної підтримки — в спробі підтримати свою хвору економіку.

Тим часом ширший індекс Shanghai Composite Index (.SSEC), відкриється в новій вкладці, зафіксував загальний оборот в 166,84 млрд дол і зріс на 8,1%.

Це п’ятиденне зростання з минулого вівторка, коли Пекін почав впроваджувати заходи стимулювання, щоб зупинити уповільнення економіки в цілому, досягло 21,4%, що є найвищим показником з 1996 року.

Аналогічно, менший індекс Шеньчженя злетів на 11% і зафіксував оборот в 1,4 трильйона юанів.

Індекс Hang Seng продемонстрував найкращий місяць з листопада 2022 року, піднявшись на 17%, після того, як минулого тижня продемонстрував найбільший тижневий ріст з 1998 року і п’ятий за величиною за останні півстоліття.

Економічна Правда За матеріалами:

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