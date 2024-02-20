Найпопулярніші авто в приватному та корпоративному секторах авторинку — Finance.ua

Найпопулярніші авто в приватному та корпоративному секторах авторинку Сьогодні 19:02 — Особисті фінанси

Найпопулярніші авто в приватному та корпоративному секторах авторинку

У січні український автопарк поповнили майже 4,4 тис. нових легкових авто. З цієї кількості 2,8 тис. легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 1,6 тис. машин придбали юридичні особи.

Про це повідомляє «Укравтопром».

«У порівнянні з січнем 2023р. продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку зросли на 32%, а у корпоративному — на 86%», — пояснили в асоціації.

Топ-5 моделей серед приватних покупців:

Volkswagen iD.4 — 255 од.;

Toyota RAV-4 — 212 од.;

Renault Duster — 113 од.;

Hyundai Tucson — 95 од.;

Mazda CX5 — 92 од.

Топ-5 моделей авто, які обирав бізнес:

Renault Duster — 366 од.;

Škoda Scala — 117 од.;

Toyota RAV-4 — 59 од.;

Toyota Hilux — 49 од.;

Škoda Octavia — 39 од.

Читайте також 5 найпопулярніших вживаних авто з США серед українців

Нагадаємо, у 2023 році сумарний обсяг вторинного ринку легкових автомобілів склав 1,177 тис. шт., що на 5,5% більше у порівнянні з 2022 роком. Середній вік активної частини ринку, тобто автомобілів, які продавали та купували у 2023 році склав 15,7 року на внутрішньому ринку, та 11,1 року для легкових автомобілів які після розмитнення пройшли першу реєстрацію в Україні.

Нагадаємо, у січні 2024 року найбільше купували нові авто в Києві та в Дніпропетровській області. Так, за місяць кияни придбали — 1346 нових авто, мешканці Дніпропетровщини купили 366 од., на Київщині було зареєстровано 357 од., на Харківщині - 240 од., в Одеській обл. — 234 од.

Нагадаємо, що страхування каско захистить ваш автомобіль від можливих збитків на дорогах. Каско покриває ризики ДТП, викрадення, стихійні лиха тощо. Можна оформити каско на б/у авто до 10 років або ж зробити каско на нове авто. А каско на Finance.ua — це коли не потрібно шукати, вибирати і читати договори кожної страхової. Потрібно тільки залишити 1 заявку і отримати 5 пропозицій в зручній порівняльній таблиці:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.