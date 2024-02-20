Найпопулярніші авто в приватному та корпоративному секторах авторинку — Finance.ua

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Найпопулярніші авто в приватному та корпоративному секторах авторинку

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Найпопулярніші авто в приватному та корпоративному секторах авторинку
Найпопулярніші авто в приватному та корпоративному секторах авторинку
У січні український автопарк поповнили майже 4,4 тис. нових легкових авто. З цієї кількості 2,8 тис. легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 1,6 тис. машин придбали юридичні особи.
Про це повідомляє «Укравтопром».
«У порівнянні з січнем 2023р. продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку зросли на 32%, а у корпоративному — на 86%», — пояснили в асоціації.

Топ-5 моделей серед приватних покупців:

  • Volkswagen iD.4 — 255 од.;
  • Toyota RAV-4 — 212 од.;
  • Renault Duster — 113 од.;
  • Hyundai Tucson — 95 од.;
  • Mazda CX5 — 92 од.

Топ-5 моделей авто, які обирав бізнес:

  • Renault Duster — 366 од.;
  • Škoda Scala — 117 од.;
  • Toyota RAV-4 — 59 од.;
  • Toyota Hilux — 49 од.;
  • Škoda Octavia — 39 од.
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Нагадаємо, у 2023 році сумарний обсяг вторинного ринку легкових автомобілів склав 1,177 тис. шт., що на 5,5% більше у порівнянні з 2022 роком. Середній вік активної частини ринку, тобто автомобілів, які продавали та купували у 2023 році склав 15,7 року на внутрішньому ринку, та 11,1 року для легкових автомобілів які після розмитнення пройшли першу реєстрацію в Україні.
Нагадаємо, у січні 2024 року найбільше купували нові авто в Києві та в Дніпропетровській області. Так, за місяць кияни придбали — 1346 нових авто, мешканці Дніпропетровщини купили 366 од., на Київщині було зареєстровано 357 од., на Харківщині - 240 од., в Одеській обл. — 234 од.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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