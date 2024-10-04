Найкращі умови для ведення бізнесу: Світовий банк опублікував свіже дослідження — Finance.ua

Найкращі умови для ведення бізнесу: Світовий банк опублікував свіже дослідження Сьогодні 19:02 — Світ

Найкращі умови для ведення бізнесу: Світовий банк опублікував свіже дослідження

Світовий банк опублікував перше дослідження з оцінки умов для ведення бізнесу Business Ready . Цей проєкт замінив щорічний звіт Doing Business, який банк перестав публікувати з 2021 року.

Про це пише Forbes.

Україна у цьому звіті не представлена. B-Ready включає оцінку ділового та інвестиційного клімату в 50 країнах і територіях за 1200 показниками.

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B-Ready сфокусований на 10 темах: відкриття бізнесу, розміщення бізнесу, комунальні послуги, трудові ресурси, фінансові послуги, міжнародна торгівля, оподаткування, розвʼязання спорів, ринкова конкуренція та банкрутство бізнесу.

У нинішній доповіді проведено дослідження країн з Азії, Африки, Близького Сходу, Європи та Латинської Америки.

Рейтинг демонструє, що не лише розвинені економіки, але й країни, що розвиваються, можуть забезпечувати сприятливий бізнес-клімат завдяки ефективному впровадженню реформ.

Особливість нової програми полягає в прозорості, наголосили у Світовому банку. Уся інформація, зібрана в рамках проєкту тепер перебуває у відкритому доступі на сайті проєкту. Всі результати, представлені у звітах, можна відтворити за допомогою простих наборів інструментів, розміщених на сайті.

Країни-лідери за різними показниками

Серед лідерів за різними напрямками такі країни, як Угорщина, Сінгапур, Грузія, Естонія, Руанда. Вони очолюють рейтинги за такими показниками, як регуляторна структура, операційна ефективність та державні послуги.

Угорщина займає перше місце за регуляторною структурою, тоді як Сінгапур лідирує за операційною ефективністю.

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Естонія лідирує за показником державних послуг. Країна демонструє високий рівень цифровізації та інтероперабельності держпослуг.

Грузія — одна з лідерів за регуляторною структурою та операційною ефективністю, завдяки спрощеним регуляторним нормам та ефективним адміністративним процесам.

Руанда — демонструє високі результати в категоріях державних послуг та операційної ефективності, попри те, що є країною з низьким рівнем доходу. Її досягнення свідчать про успішні реформи та інновації у держуправлінні, йдеться у дослідженні.

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Колумбія — має високі показники як у регуляторній структурі, так і в державних послугах, демонструючи зростаючу ефективність у створенні сприятливого бізнес-середовища.

Словаччина увійшла до топ країн за регуляторною структурою та державними послугами, показавши покращення у сфері регулювання та підтримки бізнесу.

Довідка Finance.ua:

у 2021 році Світовий банк відмовився від рейтингу Doing Business, який оцінював, наскільки легко вести бізнес у тій чи іншій країні.

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