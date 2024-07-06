Найдешевші міста Європи для мандрівок у 2024 році — Finance.ua

Найдешевші міста Європи для мандрівок у 2024 році Сьогодні 16:03 — Світ

Найдешевші міста Європи для мандрівок у 2024 році

Прогнозується, що 2024 рік стане рекордним за кількістю туристів у Європі. Це спричинено не лише бажанням подорожувати після пандемії, а й масштабними подіями, такими як Євро 2024 у Німеччині та Олімпіада у Франції. Однак, багатьом популярним туристичним напрямкам буде складно відповідати бюджету мандрівників через постійне зростання цін на проживання, їжу та транспорт.

Фахівці visitukraine. today зібрали список найдешевших міст Європи, де можна насолодитися особливою атмосферою, не витрачаючи багато коштів.

Каунас

Це друге за величиною місто Литви, пропонує відвідувачам безліч цікавих місць за доступними цінами. Місто відоме своєю сучасною архітектурою, парками та історичними пам’ятками.

Житло: Ніч у бюджетному готелі — від 25 євро.

Ніч у бюджетному готелі — від 25 євро. Їжа: Вечеря в ресторані середнього рівня — близько 10−13 євро.



Вечеря в ресторані середнього рівня — близько 10−13 євро. Транспорт: Одноразовий квиток на громадський транспорт — 1 євро.



Будапешт

Угорська столиця поєднує в собі красу та велич багатьох культур. Місто славиться своїми легендарними термальними ваннами та смачною, але недооціненою кухнею.

Будапешт також має зручне розташування для подорожей до Відня та Праги. Для українців є приємний бонус: безкоштовний проїзд у громадському транспорті.

Житло: Ніч у бюджетному готелі — від 30 євро.

Ніч у бюджетному готелі — від 30 євро. Їжа: Вечеря в ресторані середнього рівня — близько 10−15 євро.



Вечеря в ресторані середнього рівня — близько 10−15 євро. Транспорт: Одноразовий квиток на громадський транспорт — 1 євро.



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Порту

Мальовниче та колоритне португальське місто Порту не потребує довгих представлень. Воно вважається одним з найкрасивіших міст у світі та вирізняється бюджетними цінами. Порту зачаровує своїми краєвидами та багатою історією.

Житло: Ніч у бюджетному готелі — від 35 євро.

Ніч у бюджетному готелі — від 35 євро. Їжа: Вечеря в ресторані середнього рівня — близько 12−15 євро.



Вечеря в ресторані середнього рівня — близько 12−15 євро. Транспорт: Одноразовий квиток на громадський транспорт — 1,5 євро.



Тирана

Столиця Албанії, поступово стає популярним туристичним напрямком. Місто, яке довгий час було в ізоляції через диктатуру, нині відкрите й гостинне для туристів. Тирана вирізняється унікальною архітектурою та має цікавий, хоча й моторошний історичний спадок.

Житло: Ніч у бюджетному готелі — від 20 євро.

Ніч у бюджетному готелі — від 20 євро. Їжа: Вечеря в ресторані середнього рівня — близько 8−12 євро.



Вечеря в ресторані середнього рівня — близько 8−12 євро. Транспорт: Одноразовий квиток на громадський транспорт — 0,4 євро.



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Братислава

Столиця Словаччини, є ще одним доступним європейським містом для туристів. Це місто відоме своїми старовинними вуличками, замками та річковими прогулянками, що робить його ідеальним місцем для бюджетного відпочинку.

Житло: Ніч у бюджетному готелі — від 30 євро.

Ніч у бюджетному готелі — від 30 євро. Їжа: Вечеря в ресторані середнього рівня — близько 10−14 євро.



Вечеря в ресторані середнього рівня — близько 10−14 євро. Транспорт: Одноразовий квиток на громадський транспорт — 1 євро.



Бухарест

Столиця Румунії є одним з найбезпечніших та найдешевших європейських міст. Вона зачаровує з першого погляду та дозволяє відчути унікальний румунський колорит. Варто зазначити, що у 2024 році Румунія частково увійшла до Шенгенської зони, що спрощує подорожі до цієї країни.

Житло: Ніч у бюджетному готелі — від 25 євро.

Ніч у бюджетному готелі — від 25 євро. Їжа: Вечеря в ресторані середнього рівня — близько 10−15 євро.



Вечеря в ресторані середнього рівня — близько 10−15 євро. Транспорт: Одноразовий квиток на громадський транспорт — 0,5 євро.



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Софія

Столиця Болгарії, є древнім і спокійним містом, де розташовані справжні перлини зі списку ЮНЕСКО. Софія — одна з найстаровинніших європейських столиць, що має чим здивувати та зачарувати своїх гостей.

Житло: Ніч у бюджетному готелі — від 20 євро.

Ніч у бюджетному готелі — від 20 євро. Їжа: Вечеря в ресторані середнього рівня — близько 8−10 євро.



Вечеря в ресторані середнього рівня — близько 8−10 євро. Транспорт: Одноразовий квиток на громадський транспорт — 0,8 євро.



Краків

Польське місто, відоме своєю історичною спадщиною та культурними пам’ятками. Це місто пропонує безліч варіантів для бюджетного відпочинку, включаючи доступні готелі та ресторани.

Житло: Ніч у бюджетному готелі — від 25 євро.

Ніч у бюджетному готелі — від 25 євро. Їжа: Вечеря в ресторані середнього рівня — близько 10−12 євро.



Вечеря в ресторані середнього рівня — близько 10−12 євро. Транспорт: Одноразовий квиток на громадський транспорт — 1 євро.



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Рига

Столиця Латвії відома своєю чудовою архітектурою та культурними заходами. Це місто пропонує безліч безкоштовних або недорогих розваг, включаючи музеї, галереї та фестивалі.

Житло: Ніч у бюджетному готелі — від 30 євро.

Ніч у бюджетному готелі — від 30 євро. Їжа: Вечеря в ресторані середнього рівня — близько 10−14 євро.



Вечеря в ресторані середнього рівня — близько 10−14 євро. Транспорт: Одноразовий квиток на громадський транспорт — 1,5 євро.



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