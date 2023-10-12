Названо ціни на подорож у космос від Maybach та Space Perspective — Finance.ua
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Названо ціни на подорож у космос від Maybach та Space Perspective

Світ
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Названо ціни на подорож у космос від Maybach та Space Perspective
Названо ціни на подорож у космос від Maybach та Space Perspective
Mercedes-Maybach разом зі стартапом під назвою Space Perspective зробили незвичайний анонс програми, в рамках якої шість людей зможуть підійматися на висоту понад 30 км з максимальним комфортом.
NASA стверджує, що космос починається на висоті 100 км, тому назвати це подорожжю в космос не вийде. Польоти будуть здійснюватися в герметичній капсулі, яка прикріплена до величезної кулі, що працює на водні. Він зможе підійматися із максимальною швидкістю 22,5 км/год. Розробники підтвердили, що кожна поїздка займатиме близько 6 годин, включаючи 2 години на підйом та 2 години на спуск.
Названо ціни на подорож у космос від Maybach та Space Perspective
Maybach EQS стане офіційним транспортним засобом програми Space Perspective. Подорожі програмою Space Perspective будуть вуглецево-нейтральними та «абсолютно безшумними», як зазначає засновник і генеральний директор Джейн Пойнтер.
«Ми всіх нас відправимо до космосу, але зовсім іншим способом, ніж ви, швидше за все, могли собі уявити, — каже Пойнтер. — Тут не задіяні ракети, немає високих навантажень, немає скафандрів — нічого подібного. Натомість ми використовуємо повітряну кулю, яка м’яко доставляє людей у ​​космос, щоб отримати цей типовий досвід космонавтів».
Названо ціни на подорож у космос від Maybach та Space Perspective
Усередині капсула Space Perspective виглядає як розкішний позашляховик із шістьма кріслами, схожими на шезлонги, зверненими до величезних вікон, яких немає у космічних кораблів. Є бар, зелень та ванна кімната. Інтер'єр розробили Space Perspective. У майбутньому Maybach планує взяти участь у дизайні інтер'єру капсули. Першу місію Space Perspective планується запустити у 2024 році, а поки що йдуть випробування. Ціна на місце становить 125 000 доларів. Понад 1650 людей уже купили квитки.
За матеріалами:
Portaltele
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