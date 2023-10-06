Звичний формат подорожей може зникнути до 2040 року — Finance.ua

Звичний формат подорожей може зникнути до 2040 року Сьогодні 04:58 — Світ

Подорожі в тому форматі, в якому ми їх знаємо, можуть опинитися на межі зникнення до 2040 через глобальне потепління.

Як пише Daily Mail з посиланням на спільне дослідження туристичної компанії Intrepid Travel та агентства з прогнозування The Future Laboratory, наприклад, такі популярні напрямки, як Майорка та Греція, можуть стати занадто спекотними, тому мандрівники будуть «гнатися за тінню» і вибирати відпочинок у більш прохолодних місцях.

Підвищення температури також змінить зимовий відпочинок: у Лапландії все складніше застатиме сніг, щоб помилуватися неймовірними пейзажами, також скоротяться лижні сезони на популярних гірськолижних курортах, зазначають аналітики.

Крім того, автори дослідження прогнозують, що «низькорозташовані» напрямки, такі як Мальдіви та Джакарта, будуть майже повністю затоплені до 2050 року через підвищення рівня моря, що також загрожує таким напрямкам, як Венеція та Амстердам.

УНІАН За матеріалами:

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