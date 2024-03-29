Найбільші у світі національні авторинки — Finance.ua

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Найбільші у світі національні авторинки

Технології&Авто
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Найбільші у світі національні авторинки
Найбільші у світі національні авторинки
​​За даними Всесвітньої організації автовиробників (ОІСА), у 2023 році глобальні продажі нових автотранспортних засобів становили 92,7 млн одиниць. Це на 12% більше за результат попереднього року.
Про це повідомляє «Укравтопром».
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«Найбільшу кількість склали легкові авто — 65,3 млн од. (+11,3%). Реалізація комерційних автотранспортних засобів зросла на 13,3%, до 27,4 млн од.», — сказано в повідомленні.
Найбільшим у світі національним авторинком вкотре став Китай. У минулому році в КНР було реалізовано майже 30,1 млн одиниць автотранспорту, що на 12% більше, ніж роком раніше. З них: легковиків — 26,1 млн од. (+10,6%), комерційного автотранспорту — 4 млн од.(+22%).
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Другим за обсягом продажів був ринок США з показником 16 млн од. (+12,5%). Легкових авто в США було реалізовано 3,1 млн од. (+9%), а комерційної техніки — 12,9 млн од. (+13%).
Третій результат за Індією — 5,1 млн од. (+7,5%). Парк легкових авто в цій країні поповнили 4,1 млн нових авто (+8,2%), а комерційних — 978 тис. од. (+5%).
На четвертій позиції Японія — 4,8 млн од. (+13,8%), з них: легкових — 4 млн од. (+15,8%); комерційних — 786 тис од. (+4,4%).
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Замикає рейтинг 5 найбільших національних авторинків Німеччина — 3,2 млн од. (+8%), з них: легкових — понад 2,8 млн од. (+7,3%); комерційних — 360 тис. од. (+15%).
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За матеріалами:
Finance.ua
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