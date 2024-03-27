Які невеликі легковики з «автоматом» можна купити зараз до $9000 — Finance.ua

Які невеликі легковики з «автоматом» можна купити зараз до $9000
Аналітики порталу auto.ria склали список із п’ятнадцяти варіантів машин «гольф-класу» з автоматичною коробкою передач, котрі вкладаються у ціновий діапазон від $7000 до $9500.
Автівки С-класу (за європейськими мірками), які розглянули цього разу, мають довжину кузова близько 4,3…4,5 м, що робить їх не надто громіздкими, тобто зручними для маневрування та при паркуванні.
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«Водночас вони не обмежені внутрішнім простором — точно на передніх сидіннях, а окремі моделі, завдяки вдалому компонуванню кузова, не змусять тіснитися й пасажирів заднього ряду. Тому сміливо можна вважати легковики „гольф-класу“ (названому так завдяки популярності Volkswagen Golf) універсальним і максимально компромісним рішенням», — зазначають експерти.
1. Nissan Leaf
2. Ford Focus
3. Volkswagen Jetta
4. Skoda Octavia
5. Volkswagen Golf
6. Renault Megane
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7. Mitsubishi Lancer
8. Chevrolet Cruze
9. Honda Civic
10. Hyundai Elantra
11. Toyota Corolla
12. Mazda 3
13. Opel Astra
14. Dodge Dart
15. Citroen C4
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