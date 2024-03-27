Які невеликі легковики з «автоматом» можна купити зараз до $9000 — Finance.ua
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Які невеликі легковики з «автоматом» можна купити зараз до $9000

Технології&Авто
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Аналітики порталу auto.ria склали список із п’ятнадцяти варіантів машин «гольф-класу» з автоматичною коробкою передач, котрі вкладаються у ціновий діапазон від $7000 до $9500.
Автівки С-класу (за європейськими мірками), які розглянули цього разу, мають довжину кузова близько 4,3…4,5 м, що робить їх не надто громіздкими, тобто зручними для маневрування та при паркуванні.

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«Водночас вони не обмежені внутрішнім простором — точно на передніх сидіннях, а окремі моделі, завдяки вдалому компонуванню кузова, не змусять тіснитися й пасажирів заднього ряду. Тому сміливо можна вважати легковики „гольф-класу“ (названому так завдяки популярності Volkswagen Golf) універсальним і максимально компромісним рішенням», — зазначають експерти.

1. Nissan Leaf

Які невеликі легковики з «автоматом» можна купити зараз до $9000

2. Ford Focus

Які невеликі легковики з «автоматом» можна купити зараз до $9000

3. Volkswagen Jetta

Які невеликі легковики з «автоматом» можна купити зараз до $9000

4. Skoda Octavia

Які невеликі легковики з «автоматом» можна купити зараз до $9000

5. Volkswagen Golf

Які невеликі легковики з «автоматом» можна купити зараз до $9000

6. Renault Megane

Які невеликі легковики з «автоматом» можна купити зараз до $9000

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7. Mitsubishi Lancer

Які невеликі легковики з «автоматом» можна купити зараз до $9000

8. Chevrolet Cruze

Які невеликі легковики з «автоматом» можна купити зараз до $9000

9. Honda Civic

Які невеликі легковики з «автоматом» можна купити зараз до $9000

10. Hyundai Elantra

Які невеликі легковики з «автоматом» можна купити зараз до $9000

11. Toyota Corolla

Які невеликі легковики з «автоматом» можна купити зараз до $9000

12. Mazda 3

Які невеликі легковики з «автоматом» можна купити зараз до $9000

13. Opel Astra

Які невеликі легковики з «автоматом» можна купити зараз до $9000

14. Dodge Dart

Які невеликі легковики з «автоматом» можна купити зараз до $9000

15. Citroen C4

Які невеликі легковики з «автоматом» можна купити зараз до $9000
Скільки б не коштувало ваше авто, головне при подорожах — ваша безпека. Тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

Хочу вигідно придбати автоцивілку

Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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