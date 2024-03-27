Які невеликі легковики з «автоматом» можна купити зараз до $9000 — Finance.ua

Які невеликі легковики з «автоматом» можна купити зараз до $9000 Сьогодні 21:03 — Технології&Авто

Аналітики порталу auto.ria склали список із п’ятнадцяти варіантів машин «гольф-класу» з автоматичною коробкою передач, котрі вкладаються у ціновий діапазон від $7000 до $9500.

Автівки С-класу (за європейськими мірками), які розглянули цього разу, мають довжину кузова близько 4,3…4,5 м, що робить їх не надто громіздкими, тобто зручними для маневрування та при паркуванні.

«Водночас вони не обмежені внутрішнім простором — точно на передніх сидіннях, а окремі моделі, завдяки вдалому компонуванню кузова, не змусять тіснитися й пасажирів заднього ряду. Тому сміливо можна вважати легковики „гольф-класу“ (названому так завдяки популярності Volkswagen Golf) універсальним і максимально компромісним рішенням», — зазначають експерти.

1. Nissan Leaf

2. Ford Focus

3. Volkswagen Jetta

4. Skoda Octavia

5. Volkswagen Golf

6. Renault Megane

7. Mitsubishi Lancer

8. Chevrolet Cruze

9. Honda Civic

10. Hyundai Elantra

11. Toyota Corolla

12. Mazda 3

13. Opel Astra

14. Dodge Dart

15. Citroen C4

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