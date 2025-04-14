Найбільші пенсійні фонди США втратили майже $170 млрд через мита Трампа — Finance.ua
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Найбільші пенсійні фонди США втратили майже $170 млрд через мита Трампа

Світ
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Найбільші пенсійні фонди США втратили майже $170 млрд через мита Трампа
Найбільші пенсійні фонди США втратили майже $170 млрд через мита Трампа
Після оголошення президента США Трампа про запровадження мит 25 найбільших державних та місцевих пенсійних інвестиційних фондів США зазнали ймовірних збитків у розмірі $169 млрд у вигляді публічних акцій.
Про це пише Bloomberg.
Втрати були зафіксовані за чотири торгові дні з 3 до 8 квітня після заяви Трампа про глобальні мита, згідно з звітом Equable Institute.
За весь минулий рік основні фонди втратили приблизно $249 млрд.
Загальні втрати для всієї державної пенсійної системи США, ймовірно, будуть «значно вищими», заявили в установі.
«Шок на фінансовому ринку останніх кількох днів — це саме той негативний сценарій, який повинен викликати занепокоєння у вразливих пенсійних фондів», — йдеться у звіті.
Equable Institute попередив, що, крім портфельних втрат, державні та місцеві пенсійні фонди можуть зіткнутися зі скороченням грошового потоку в найближчі роки, якщо вищі мита призведуть до затяжної економічної рецесії. Пенсійні фонди зазвичай встановлюють довгострокові цілі.

Довідка Finance.ua:

  • після повернення до Білого дому в січні Трамп ввів мита на всі товари з Китаю у розмірі 20% та 2 квітня оприлюднив глобальні взаємні мита. Внаслідок взаємних підвищень мит станом на 10 квітня ставка мит США на китайський імпорт фактично становить 145%. 11 квітня Китай у відповідь підвищив мита до 125%;
  • за оцінкою СОТ, ескалація торгової напруги між США та Китаєм несе значний ризик різкого скорочення двосторонньої торгівлі. За попередніми прогнозами, товарообіг між цими двома економіками може скоротитися на 80%. Поділ світової економіки на два блоки може призвести до довгострокового скорочення світового реального ВВП майже на 7%, очікує СОТ;
  • Сполучені Штати заробляють на запроваджених митах майже $2 млрд доларів на день. Про це заявив президент США Дональд Трамп у відповідь на критику введення нових тарифів, повідомляє Rapid Response 47.
За матеріалами:
Forbes.ua
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