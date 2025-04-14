Найбільші пенсійні фонди США втратили майже $170 млрд через мита Трампа — Finance.ua

Найбільші пенсійні фонди США втратили майже $170 млрд через мита Трампа Сьогодні 08:13 — Світ

Найбільші пенсійні фонди США втратили майже $170 млрд через мита Трампа

Після оголошення президента США Трампа про запровадження мит 25 найбільших державних та місцевих пенсійних інвестиційних фондів США зазнали ймовірних збитків у розмірі $169 млрд у вигляді публічних акцій.

Про це пише Bloomberg.

Втрати були зафіксовані за чотири торгові дні з 3 до 8 квітня після заяви Трампа про глобальні мита, згідно з звітом Equable Institute.

За весь минулий рік основні фонди втратили приблизно $249 млрд.

Загальні втрати для всієї державної пенсійної системи США, ймовірно, будуть «значно вищими», заявили в установі.

«Шок на фінансовому ринку останніх кількох днів — це саме той негативний сценарій, який повинен викликати занепокоєння у вразливих пенсійних фондів», — йдеться у звіті.

Equable Institute попередив, що, крім портфельних втрат, державні та місцеві пенсійні фонди можуть зіткнутися зі скороченням грошового потоку в найближчі роки, якщо вищі мита призведуть до затяжної економічної рецесії. Пенсійні фонди зазвичай встановлюють довгострокові цілі.

Довідка Finance.ua:

після повернення до Білого дому в січні Трамп ввів мита на всі товари з Китаю у розмірі 20% та 2 квітня оприлюднив глобальні взаємні мита. Внаслідок взаємних підвищень мит станом на 10 квітня ставка мит США на китайський імпорт фактично становить 145%. 11 квітня Китай у відповідь підвищив мита до 125%;

за оцінкою СОТ, ескалація торгової напруги між США та Китаєм несе значний ризик різкого скорочення двосторонньої торгівлі. За попередніми прогнозами, товарообіг між цими двома економіками може скоротитися на 80%. Поділ світової економіки на два блоки може призвести до довгострокового скорочення світового реального ВВП майже на 7%, очікує СОТ;

Сполучені Штати заробляють на запроваджених митах майже $2 млрд доларів на день. Про це заявив президент США Дональд Трамп у відповідь на критику введення нових тарифів, повідомляє Rapid Response 47.

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