Найбільші компанії в Україні розповіли, з якими проблемами в кадрах стикаються цього року — Finance.ua

Найбільші компанії в Україні розповіли, з якими проблемами в кадрах стикаються цього року Сьогодні 17:13 — Фондовий ринок

Найбільші компанії в Україні розповіли, з якими проблемами в кадрах стикаються цього року

У січні минулого року на одне місце в ритейлі претендувало 5 осіб, а зараз — тільки 2. Головним проблемним напрямком є робота, на яку шукають чоловіків призовного віку.

Про це пише Forbes.

Як зазначається у виданні, Асоціація ритейлерів України й robota.ua провели дослідження, згідно з яким у грудні 2023 року кількість вакансій у ритейлі відновилася на 94% до довоєнного періоду. Проте упродовж минулого року кількість претендентів на посади невпинно падала, поки не досягла позначки 2,1 людини на одну вакансію у грудні.

Одними з причин кризи у наборі персоналу є виїзд непридатних для служби в армії українців та зниження споживчого попиту.

Пресслужба «АТБ-маркет» повідомляє, що велика кількість чоловіків не хочуть влаштовуватися на офіційну роботу, адже компанії вимушені подавати інформацію до ТЦК. У найбільшого ритейлера України мобілізовані близько 10% від загальної кількості чоловічого персоналу — 4 тис. людей.

Про кадровий голод повідомляють також Auchan і Comfy.

Нагадаємо, у січні збереглася тенденція на зростання заробітної плати. Тепер середній показник в Україні складає 19 500 грн. Проте разом із винагородою зростають і вимоги до шукачів — роботодавці дедалі частіше згадують у вакансіях про очікування щодо володіння англійською мовою.

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