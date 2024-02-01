Народний депутат підозрюється в недостовірному декларуванні криптовалюти на майже 25 мільйонів гривень — Finance.ua

Народний депутат підозрюється в недостовірному декларуванні криптовалюти на майже 25 мільйонів гривень Сьогодні 13:31 — Кримінал

Народний депутат підозрюється в недостовірному декларуванні криптовалюти на майже 25 мільйонів гривень

Чинному народному депутату України оголосили підозру в недостовірному декларуванні криптовалюти на 24,6 млн гривень.

Про це у Facebook написала Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

«31 січня 2024 року за дорученням керівника САП прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату України в умисному внесенні суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації», — сказано в повідомленні.

Дій народного депутата кваліфікували за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366−2 КК України.

В САП зазначають, що в 2020 році депутат задекларував криптовалюту вартістю 24,6 млн грн, яка начебто належала йому ще з 2019 року. Проте у межах досудового розслідування встановлено, що криптовалютний гаманець, який зазначив у себе в декларації депутат, насправді ніколи йому не належав — усі транзакції з придбання віртуальної валюти здійснювались громадянами іншої держави, які жодним чином не були пов’язані з депутатом.

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Нагадаємо, працівники ДБР повідомили про підозру начальнику штабу однієї з військових частин Миколаївщини, через недбалість якого безпідставно було виплачено майже 1 млн гривень з держбюджету.

У Києві судитимуть директорку будівельної компанії, яка заволоділа майже 3 млн грн з держбюджету столиці.

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