Народний депутат підозрюється в недостовірному декларуванні криптовалюти на майже 25 мільйонів гривень — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Народний депутат підозрюється в недостовірному декларуванні криптовалюти на майже 25 мільйонів гривень

Кримінал
52
Народний депутат підозрюється в недостовірному декларуванні криптовалюти на майже 25 мільйонів гривень
Народний депутат підозрюється в недостовірному декларуванні криптовалюти на майже 25 мільйонів гривень
Чинному народному депутату України оголосили підозру в недостовірному декларуванні криптовалюти на 24,6 млн гривень.
Про це у Facebook написала Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
«31 січня 2024 року за дорученням керівника САП прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату України в умисному внесенні суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації», — сказано в повідомленні.
Читайте також
Дій народного депутата кваліфікували за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366−2 КК України.
В САП зазначають, що в 2020 році депутат задекларував криптовалюту вартістю 24,6 млн грн, яка начебто належала йому ще з 2019 року. Проте у межах досудового розслідування встановлено, що криптовалютний гаманець, який зазначив у себе в декларації депутат, насправді ніколи йому не належав — усі транзакції з придбання віртуальної валюти здійснювались громадянами іншої держави, які жодним чином не були пов’язані з депутатом.
Читайте також
Нагадаємо, працівники ДБР повідомили про підозру начальнику штабу однієї з військових частин Миколаївщини, через недбалість якого безпідставно було виплачено майже 1 млн гривень з держбюджету.
У Києві судитимуть директорку будівельної компанії, яка заволоділа майже 3 млн грн з держбюджету столиці.

Finance.ua вже й в Instagram. Доєднуйтесь! 📱

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.