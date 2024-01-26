У начальника управління поліції Києва виявили необґрунтованих активів на 3,9 мільйона — Finance.ua

У начальника управління поліції Києва виявили необґрунтованих активів на 3,9 мільйона Сьогодні 19:30 — Кримінал

НАЗК під час проведення моніторингу способу життя виявило ознаки набуття необґрунтованих активів у начальника управління боротьби з наркозлочинністю ГУ поліції Києва майже на ₴3,9 мільйона.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК

Так, у 2022 році його дружина, отримавши право користуватися та розпоряджатися автомобілем Dodge Durango вартістю ₴697 тисяч, продала його своїй свекрусі. Проте фактично продовжувала ним користуватися.

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Крім того, у 2023 році дружина службовця на підставі довіреності від свекрухи придбала земельну ділянку площею 0,12 га у Київській області вартістю понад ₴3 мільйони.

НАЗК встановило, що заощадження та загальні офіційні доходи працівника поліції, його матері та дружини значно нижчі за вартість набутих активів.

У відомстві зазначили, що у 2018 році мати посадовця також набула у власність дві квартири в Києві, хоча вона проживає в іншому місці.

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«Відповідно до п. 57 ч. 1 ст. 12 закону НАЗК направило матеріали стосовно службовця до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) для вирішення питання щодо звернення до суду з позовом про визнання активів загальною вартістю 3 878 590 грн необґрунтованими та стягнення їх в дохід держави», — повідомили у НАЗК.

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