У начальника управління поліції Києва виявили необґрунтованих активів на 3,9 мільйона — Finance.ua
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У начальника управління поліції Києва виявили необґрунтованих активів на 3,9 мільйона

Кримінал
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НАЗК під час проведення моніторингу способу життя виявило ознаки набуття необґрунтованих активів у начальника управління боротьби з наркозлочинністю ГУ поліції Києва майже на ₴3,9 мільйона.
Про це повідомляє пресслужба НАЗК.
Так, у 2022 році його дружина, отримавши право користуватися та розпоряджатися автомобілем Dodge Durango вартістю ₴697 тисяч, продала його своїй свекрусі. Проте фактично продовжувала ним користуватися.
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Крім того, у 2023 році дружина службовця на підставі довіреності від свекрухи придбала земельну ділянку площею 0,12 га у Київській області вартістю понад ₴3 мільйони.
НАЗК встановило, що заощадження та загальні офіційні доходи працівника поліції, його матері та дружини значно нижчі за вартість набутих активів.
У відомстві зазначили, що у 2018 році мати посадовця також набула у власність дві квартири в Києві, хоча вона проживає в іншому місці.
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«Відповідно до п. 57 ч. 1 ст. 12 закону НАЗК направило матеріали стосовно службовця до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) для вирішення питання щодо звернення до суду з позовом про визнання активів загальною вартістю 3 878 590 грн необґрунтованими та стягнення їх в дохід держави», — повідомили у НАЗК.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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