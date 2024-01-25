Хабар у 90 тисяч гривень: вимагали частину від компенсації по кредиту в рамках держпрограми — Finance.ua
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Хабар у 90 тисяч гривень: вимагали частину від компенсації по кредиту в рамках держпрограми

Кримінал
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За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру посадовцю Київської міської державної адміністрації та його спільнику за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).
Про це повідомила Київська обласна прокуратура.
За даними слідства, посадовець КМДА вимагав від власника товариства сплатити йому 20% від отриманої компенсації по кредиту в рамках державної програми щодо фінансово-кредитної підтримки малого та середнього бізнесу. У випадку відмови він сказав, що виключить товариство зі списку отримувачів допомоги.
Раніше за рахунок отриманого кредиту підприємець закупив товар, який зберігав на складах у місті Буча. У березні 2022 року внаслідок бойових дій окупанти знищили вказаний склад. Власник товариства на початку повномасштабного вторгнення рф вступив до ДФТГ, а його син — до лав ЗСУ.
У зв’язку з цим підприємницька діяльність майже припинилась, а підприємство знаходилось на межі банкрутства. Прагнучи зберегти товариство, власник скористався державною програмою підтримки бізнесу.
Посадовець КМДА сказав передати хабар спільнику під виглядом «доната». Фігурантів затримали у порядку ст. 208 КПК України після отримання частини неправомірної вигоди в розмірі майже 90 тисяч гривень.
До суду скеровані клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ Нацполіції в Київській області за оперативного супроводу ДВБ Нацполіції України.
За матеріалами:
Finance.ua
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