Нардеп повідомив, коли планують розглядати оподаткування криптовалюти — Finance.ua

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Нардеп повідомив, коли планують розглядати оподаткування криптовалюти

Криптовалюта
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Нардеп повідомив, коли планують розглядати оподаткування криптовалюти
Нардеп повідомив, коли планують розглядати оподаткування криптовалюти
Оподаткування криптовалюти та інших віртуальних активів в Україні планується після закінчення війни.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
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«Оподаткування крипти та інших віртуальних активів розглядають на післявоєнний період. Драфт закону про легалізацію крипти НКЦПФР та НБУ мають намір розробити за допомогою МВФ та представити вже до кінця грудня», — написав він.
Железняк додав, що на післявоєнний період планується ще реформа оподаткування промислових викидів та перегляд оподаткування видобувних галузей.
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Нагадаємо, раніше Данило Гетманцев повідомляв, що Верховна Рада не розглядатиме пільгове оподаткування доходів фізичних осіб від операцій з криптовалютою. Оподатковувати віртуальні активи планують за загальною ставкою.

Курс криптовалют до долара 💸

За матеріалами:
Finance.ua
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