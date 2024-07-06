Нардеп повідомив, коли планують розглядати оподаткування криптовалюти — Finance.ua

Нардеп повідомив, коли планують розглядати оподаткування криптовалюти Сьогодні 22:09 — Криптовалюта

Нардеп повідомив, коли планують розглядати оподаткування криптовалюти

Оподаткування криптовалюти та інших віртуальних активів в Україні планується після закінчення війни.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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«Оподаткування крипти та інших віртуальних активів розглядають на післявоєнний період. Драфт закону про легалізацію крипти НКЦПФР та НБУ мають намір розробити за допомогою МВФ та представити вже до кінця грудня», — написав він.

Железняк додав, що на післявоєнний період планується ще реформа оподаткування промислових викидів та перегляд оподаткування видобувних галузей.

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Нагадаємо, раніше Данило Гетманцев повідомляв , що Верховна Рада не розглядатиме пільгове оподаткування доходів фізичних осіб від операцій з криптовалютою. Оподатковувати віртуальні активи планують за загальною ставкою.

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