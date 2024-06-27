У США пропонують сплачувати податки біткоїнами — Finance.ua

У США пропонують сплачувати податки біткоїнами Сьогодні 21:38 — Криптовалюта

У США пропонують сплачувати податки біткоїнами

Сьогодні конгресмен США Метт Ґаєць представив документ, згідно з яким Міністерство фінансів США має запровадити програму, яка дозволяє сплачувати федеральний податок на прибуток біткойнами.

Про це пише сайт члена Палати поставників Метта Ґаєця.

Звідки ця ідея?

Як йдеться у повідомленні, раніше цього місяця Ґаєць був присутній на другій інавгурації президента Сальвадору — Найіба Букеле. Перебуваючи там, він став свідком того, як біткойн, найпопулярніша у світі децентралізована цифрова валюта, допоміг сприяти фінансовій стабільності та створенню робочих місць у Центральній Америці після того, як Сальвадор став першою країною, яка прийняла біткойн як законний платіжний засіб у 2021 році.

Після успіху Сальвадору з біткойнами та нещодавнім бумом криптовалюти, Гетц пропонує ввести законодавство, яке дозволить платникам податків сплачувати федеральний прибутковий податок за допомогою біткойнів.

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«Мій революційний закон модернізує нашу податкову систему, дозволивши сплачувати федеральний прибутковий податок біткойнами.

Дозволяючи платникам податків використовувати біткойни для федеральних податкових платежів, ми можемо сприяти інноваціям, підвищувати ефективність і пропонувати більшу гнучкість американським громадянам. Це сміливий крок до майбутнього, де цифрові валюти відіграватимуть життєво важливу роль у нашій фінансовій системі, гарантуючи, що США залишатимуться в авангарді технологічного прогресу", — сказав конгресмен.

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