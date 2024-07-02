Аналітик DonAlt спрогнозував істотне падіння Bitcoin — Finance.ua

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Аналітик DonAlt спрогнозував істотне падіння Bitcoin

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Аналітик DonAlt спрогнозував істотне падіння Bitcoin
Аналітик DonAlt спрогнозував істотне падіння Bitcoin
Провідний криптовалютний аналітик і трейдер висловив ведмежі настрої щодо Bitcoin. Аналітик під псевдонімом DonAlt розповів 60 500 підписникам YouTube-каналу Technical Roundup, що BTC, ймовірно, втратить ключовий рівень психологічної підтримки і впаде нижче 60 000 доларів.
«Я думаю, що якщо цей діапазон [між $60 000 і $73 800] прорветься вниз, то слід очікувати… щонайменше 120 днів руху вниз/вбік. Це схоже на те, що у вас є довгий діапазон, який починає пробиватися вниз», — зазначає аналітик.
За словами DonAlt, в найгіршому випадку BTC може впасти на 35% від поточного рівня.

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«У найгіршому з найгірших сценаріїв ціна може впасти до середини 40 000 доларів, від 44 000 до 40 000 доларів. Я думаю, що це було б найгірше… А в найкращому випадку, якщо все це буде ведмежим, я думаю, це буде 52 000 доларів, а потім — боковий рух [цінова дія]», — наголосив експерт.
Аналітик також каже, що тижневе закриття вище $63 000 стане «бичачим» сценарієм для Bitcoin.
«Проблема в тому, що це дуже, дуже малоймовірно. Це [тижневе закриття вище $63 000] має близько 10% шансів на те, що це станеться. Тому я б поки що не був надто оптимістичним».
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Курс криптовалют до долара

За матеріалами:
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