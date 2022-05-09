Нараховану та не виплачену через війну пенсію можна буде отримати протягом трьох років, — роз'яснення ПФУ — Finance.ua

Нараховану та не виплачену через війну пенсію можна буде отримати протягом трьох років, — роз'яснення ПФУ

Вчора 17:03 — Казна та Політика

Нараховану та не виплачену через війну пенсію можна буде отримати протягом трьох років, — роз'яснення ПФУ, freepik.com

У Пенсійному фонді України розповіли, що буде, якщо українці з різних причин не могли отримувати виплати.

Так, начальниця головного управління ПФУ в Луганській області Ольга Шарунова розповіла в інтерв’ю « Пенсійному кур’єру », що кожного місяця по закінченню виплатного періоду «Укрпошта» надає інформацію щодо невиплачених коштів.

Читайте також У яких країнах можна прожити на пенсію (дослідження)

«Формуються додаткові відомості для виплати цих коштів у наступному місяці. Якщо і за додатковими відомостями людина не отримала гроші, вони зараховуються ще на наступний місяць. Тобто кожного наступного місяця громадянин може отримати всі свої кошти. Так продовжується протягом 6 місяців», — зазначила вона.

Якщо людина не отримала пенсію і через пів року, то ці кошти акумулюються і при зверненні до ПФУ впродовж півроку пенсіонер їх отримає.

«Втім, навіть якщо мине понад рік, але не більше трьох, протягом яких пенсіонер не зміг отримати пенсію, він все одно може звернутись до органів Фонду за своїми грошима. Єдине, дещо змінюється процедура: спочатку громадянин отримає заборгованість за рік, а потім залишкові кошти повертатимуться щомісяця з виплатою поточної пенсії», — каже експертка.

Це ж правило розповсюджуєтся й на тих укрїнців, які виїхали за кордон — коли вони повернуться в Україну, то їм потрібно буде звернутися до будь-якого сервісного центру ПФУ.

Довідка Finance.ua:

в Україні станом на 1 квітня 2022 року середній розмір пенсії становить 4370,45 гривень;

пенсію людям, яким неможливо доставити її за місцем проживання, зарахують на рахунки в Ощадбанку;

у Регіональному центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області повідомили, що держава призначає пенсії у зв’язку із втратою годувальника.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.