Пенсія у зв’язку з втратою годувальника під час війни: хто має на неї право — Finance.ua

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника під час війни: хто має на неї право

Вчора 21:00 — Особисті фінанси

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника під час війни: хто має на неї право

Така пенсія призначається непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні, за наявності у годувальника на день смерті страхового стажу, який був би необхідним для призначення пенсії за III групою інвалідності.

У разі смерті донора анатомічних матеріалів людини, а також у разі смерті (загибелі) особи внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших пошкоджень, отриманих за участю в акціях протесту Революції Гідності — незалежно від тривалості страхового стажу. Дітям пенсія у зв’язку із втратою годувальника призначається незалежно від того, чи вони були на його утриманні.

Непрацездатними членами сім’ї вважаються:

чоловік, батько, мати, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку;

діти (у тому числі діти, що народилися до закінчення 10 місяців з дня смерті годувальника) померлого годувальника, які не досягли 18 років або старші за цей вік, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років;

чоловік (дружина), а у разі їх відсутності — один з батьків або брат або сестра, дідусь або бабуся померлого годувальника незалежно від віку та працездатності, якщо він (вона) не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років.

Батьки та чоловік померлого, які не були на його утриманні, мають право на пенсію у зв’язку із втратою годувальника, якщо втратили джерело коштів для існування.

Пенсія у зв’язку із втратою годувальника призначається у розмірі:

на одного непрацездатного члена сім’ї — 50 відсотків пенсії за віком померлого годувальника;

на двох і більше непрацездатних членів сім’ї — 100 відсотків пенсії за віком померлого годувальника, який розподіляється між ними рівними частками.

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається протягом усього періоду, протягом якого член сім’ї померлого годувальника вважається непрацездатним, а членам сім’ї, які досягли пенсійного віку — довічно.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.