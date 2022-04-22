Пенсії за квітень отримали не всі українці: в Мінсоцполітики пояснили, в чому проблема — Finance.ua

Пенсії за квітень отримали не всі українці: в Мінсоцполітики пояснили, в чому проблема

Вчора 16:02 — Казна та Політика

Пенсії за квітень отримали не всі українці: в Мінсоцполітики пояснили, в чому проблема

Для виплат пенсій у квітні виділили 45,5 млрд грн (94,2%). Виплати на картки отримали всі, а ось доставити готівкою поки що вдалося лише 70% виплат, зокрема через бойові дії у низці регіонів.

Про це заявила міністерка соціальної політики України Марина Лазебна.

Станом на 21 квітня 2022 року на пенсійні виплати за квітень спрямовано 45,5 мільярдів гривень:

11,4 мільярдів гривень — на виплату пенсій через Укрпошту;

34,1 мільярдів гривень — на виплату пенсій через уповноважені банки.

Уповноважені банки зарахували на рахунки пенсіонерів 100% виплат. За повідомленням Укрпошти доставлено 70,23% профінансованої суми за квітень.

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«На сьогодні Пенсійний фонд вже спрямував до банків та Укрпошти 92,4% коштів, необхідних на виплату пенсій квітня. Банки зарахували всі 100% коштів на рахунки пенсіонерів. Звичайно, складніша ситуація з доставкою пенсії за місцем проживання у населених пунктах, де відбуваються воєнні дії, або які оточені ворогом. Це вдається не скрізь. Але працівники Укрпошти, попри небезпеку та складнощі, вже забезпечили доставку більше 70% профінансованих пенсій. Знаючи, як складно зараз забезпечувати доставку та виплату пенсій у регіонах, де ідуть активні бойові дії, кошти на виплату пенсій в окремих регіонах ми перерахували авансом, ще наприкінці березня. Зокрема, 25-27 березня в повному обсязі профінансували банкам та Укрпошті виплату квітневих пенсій у Київській, Луганській, Миколаївській, Сумській, Херсонській та Чернігівській областях», — повідомила Лазебна.

Нагадуємо, що якщо ви отримували пенсію на банківський рахунок і перемістились, то вам не потрібно нічого робити додатково — пенсія надходитиме на той самий рахунок, незалежно від вашого місця перебування.

Якщо ви отримували пенсію через Укрпошту за місцем проживання та перемістились, то вам необхідно звернутись до Пенсійного фонду України із заявою про бажання отримувати пенсію за новим місцем проживання. Після цього ви зможете отримувати пенсію в будь-якому зручному для вас відділенні Ощадбанку або Укрпошти за вашим вибором. Також ви можете звернутись на «гарячу лінію» Укрпошти для того, щоб продовжити отримувати пенсію за новим місцем перебування.

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