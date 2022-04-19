Як отримати пенсію після переїзду — чотири способи — Finance.ua
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Як отримати пенсію після переїзду — чотири способи

Вчора 21:02Особисті фінанси
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Під час війни в Україні після переїзду пенсіонери продовжують отримувати пенсії. І тому є кілька способів.
Докладно розповімо про кожен з них.
Перший варіант для тих, хто отримував пенсії на банківський рахунок — отримуватимуть виплати у такий спосіб і надалі. Після переїзду нічого не змінюється, і звертатися нікуди не потрібно.
Ще один спосіб — поштовий переказ на поштове відділення за новим місцем перебування. Для цього слід звернутися в Укрпошту за номером 0800300545.
Ще є варіант грошового переказу через Ощадбанк. Щоб отримати гроші у такий спосіб, потрібно звернутися до органів Пенсійного фонду за новим місцем перебування.
Отримати виплату можна і на банківський рахунок, відкритий для отримання допомоги як ВПО (внутрішньо переміщеним особам). Такий спосіб можливий, якщо звернутися із заявою до уповноваженого банку або особисто до органу Пенсійного фонду за новим місцем перебування.

Інформація Finance.ua:

  • у ПФУ нагадують, що ті, хто був змушений переїхати під час воєнних дій до іншого регіону, мають звернутися з відповідною заявою до Пенсійного фонду за місцем фактичного перебування;
  • при цьому виплата пенсії може здійснюватися без урахування строків. Тобто за потреби виплатний період може бути продовжено після 25 числа.

Як отримати пенсію та грошові виплати в Укрпошті під час воєнного стану

За матеріалами: Сьогодні
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