Пенсии за март будут. Как получить тем, кто был вынужден переехать — Finance.ua
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Пенсии за март будут. Как получить тем, кто был вынужден переехать

Сегодня 21:00Личные финансы
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Пенсии за март будут. Как получить тем, кто был вынужден переехатьПенсии за март будут. Как получить тем, кто был вынужден переехать
Во вторник, 1 марта, Пенсионный фонд Украины профинансировал 8,2 млрд гривен, что обеспечит начало выплаты пенсий за март. Также в ведомстве рассказали, как получить пенсию тем, кто был вынужден покинуть постоянное место жительства во время военных действий в Украине.
Об этом пишет пресс-служба ПФУ в Facebook.
В фонде напомнили, что пенсия выплачивается ежемесячно, в срок не позднее 25 числа месяца, за который выплачивается пенсия по указанному в заявлении месту проживания пенсионера независимо от прописки.
В ПФУ подчеркнули, что те, кто был вынужден переехать во время военных действий в другой регион, должны обратиться с соответствующим заявлением в ПФУ по месту фактического пребывания.
«В случае временного изменения фактического места жительства получателя выплата пенсии ему производится путем перевода средств без открытия счета в банке на основании обращения (личного или с помощью средств телекоммуникационной связи или в личном электронном кабинете) в органы ПФУ», — говорится в заявлении.
При этом выплата пенсии может производиться без учета сроков. То есть при необходимости выплатный период может быть продлен после 25 числа.
По материалам: РБК-Україна
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