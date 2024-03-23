Надходження з IT-індустрії збільшилися, попри зменшення кількості платників податків — Finance.ua
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Надходження з IT-індустрії збільшилися, попри зменшення кількості платників податків

Казна та Політика
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Надходження з IT-індустрії збільшилися, попри зменшення кількості платників податків
Надходження з IT-індустрії збільшилися, попри зменшення кількості платників податків
Попри зменшення у 2023 році кількості платників податків в ІТ-сфері на 3,1%, кількість податків, які сплатила ІТ-індустрія, зросла на 11,5%.
Про це йшлося в дослідженні «Digital Tiger: the Power of Ukrainian IT — 2023».
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Кількість сплачених податків у 2023 році становила 35,9 мільярда гривень, у порівнянні з 2022 роком, коли IT-індустрія сплатила податків на 32,2 мільярда гривень.
Загалом, в Україні налічується 2150 діючих ІТ-компаній та 2600 стартапів.
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Нагадаємо, географія українського експорту не змінюється суттєво. Протягом останніх десяти років експорт ІТ-послуг щорічно зростав у середньому на 18,7%, досягнувши рекордного рівня в 7,3 мільярда доларів у 2022 році.
За матеріалами:
Економічна Правда
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