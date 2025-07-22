Україна недоотримує 10 млрд грн на рік через контрабанду техніки Apple — Finance.ua

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Україна недоотримує 10 млрд грн на рік через контрабанду техніки Apple

Казна та Політика
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Україна недоотримує 10 млрд грн на рік через контрабанду техніки Apple
Україна недоотримує 10 млрд грн на рік через контрабанду техніки Apple
Втрати державного бюджету України від тіньового ринку електроніки щороку становлять близько 20 млрд грн, з яких половина — від нелегального ввезення продукції Apple.
Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
«20 мільярдів гривень — втрати держави від тіньової, контрабандної електроніки. З них 10 мільярдів — на ввезеній нелегально продукції Apple. Для порівняння — вся програма підтримки бізнесу становить трохи більше 40 мільярдів. Тобто половину цього обсягу ми втрачаємо через контрабанду», — пояснив Гетманцев.
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При цьому в Україні контрабанда є кримінальним злочином, а схеми її реалізації часто мають ознаки організованої злочинної діяльності за участю представників митниці та правоохоронних органів.
Гетманцев окремо зауважив незаконний обіг продукції Apple в окремих мережах, де попри великі обсяги продажів, офіційна звітність або відсутня, або ж викривлена.
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«Мова про великі організовані злочинні групи, які крадуть у бюджету та армії, які свідомо йдуть на тяжкі кримінально карані злочини. Завозять товар контрабандою, а потім реалізують через підставних ФОПів. Не ховаючись — в найкращих локаціях, з гучною рекламою та історіями про «надуспішний бізнес», — додав голова комітету.
Він переконаний, що така ситуація неприпустима, особливо під час війни, тож закликав правоохоронців до більш жорсткої реакції, аби викорінити контрабанду. Гетманцев нагадав, що раніше правоохоронні органи відкривали кримінальні провадження за фактами незаконної реалізації техніки, однак досі не завершили розслідування.
За матеріалами:
Finance.ua
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