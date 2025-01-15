Українці в Польщі організували канал контрабанди ювелірних виробів, діамантів і швейцарських годинників — Finance.ua
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Українці в Польщі організували канал контрабанди ювелірних виробів, діамантів і швейцарських годинників

Кримінал
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Українці в Польщі організували канал контрабанди ювелірних виробів, діамантів і швейцарських годинників
Українці в Польщі організували канал контрабанди ювелірних виробів, діамантів і швейцарських годинників, Фото: gp.gov.ua
Правоохоронці ліквідували канал контрабанди предметів розкоші в Україну.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.
За даними слідства, громадяни України, які перебували в Польщі, організували ввезення контрабандою ювелірних виробів, діамантів та швейцарських годинників, щоб уникнути сплати митних платежів. В подальшому вони продавали товар за готівку або криптовалюту через власний магазин без належного обліку та сплати податків до бюджету.
Фото: gp.gov.ua
Фото: gp.gov.ua
Правоохоронці провели обшук в зоні діяльності МП «Устилуг» Волинської митниці в рейсовому автобусі «Варшава — Київ», який вже після завершення митного оформлення прямував на в’їзд в Україну.
В особистих речах водія виявили та вилучили приховані годинники різних відомих марок, підвіски, браслети, запчастини до годинників на загальну суму понад 10 млн грн. Під час подальших слідчих дій за місцями проживання фігурантів та в магазині також вилучили 46 швейцарських годинників різних торгових марок попередньою вартістю близько 25 млн грн.
Фото: gp.gov.ua
Фото: gp.gov.ua
За матеріалами:
Finance.ua
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