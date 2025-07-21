Агроспільнота України закликає якнайшвидше ухвалити торгову угоду з ЄС — Finance.ua
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Агроспільнота України закликає якнайшвидше ухвалити торгову угоду з ЄС

Казна та Політика
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Поле
Поле
Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) разом із провідними аграрними асоціаціями, що входять до Всеукраїнського аграрного форуму (ВАФ) закликають Данське головування в Раді ЄС та держави-члени ЄС якнайшвидше ухвалити домовленість щодо аграрної торгівлі, нещодавно досягну між Європейською Комісією та Україною.
Про це говориться у повідомленні УКАБ.
«Безумовно, ця угода не виправдовує очікувань українських аграріїв, оскільки є значним кроком назад порівняно з режимом Автономних торговельних преференцій (АТП) ЄС, що діяв протягом останніх трьох років. За попередніми оцінками, збитки через обмежений доступ до ринку ЄС сягнуть 900 млн євро, а додаткові втрати від перенаправлення продукції на ринки третіх країн можуть скласти до 1,7 млрд євро.
Ці втрати створюють додатковий тиск на єдину в Європі прифронтову державу — ту, де українські захисники щодня борються за свободу та незалежність, а також за європейські цінності та свободи. Отже, добробут європейських фермерів також залежить від стійкості українських аграріїв", — зазначається у зверненні.
Водночас, на думку аграрних асоціацій, якщо цю угоду буде укладено оперативно та без подальших обмежень, вона стане потужним сигналом впевненості й заспокоєння для українських сільгоспвиробників та їхніх партнерів — європейської агропереробної промисловості, що включає широкий спектр представників від тваринництва до виробництва харчових продуктів і напоїв.
«Найголовніше — ми повинні бути впевнені, що застосування цієї угоди не буде поставлене під загрозу через односторонні торговельні обмеження з боку окремих держав-членів, які підривають цілісність внутрішнього ринку ЄС і ставлять під сумнів саму логіку передвступних реформ України та її гармонізації із законодавством ЄС.
Настав час продемонструвати справжню солідарність та підтримку України у сфері, де роль ЄС є найважливішою, — у торгівлі", — резюмується у повідомленні.
За матеріалами:
AgroPortal.ua
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