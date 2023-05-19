Нацполіція ліквідувала масштабну фішингову шахрайську схему — Finance.ua
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Нацполіція ліквідувала масштабну фішингову шахрайську схему

Кримінал
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Нацполіція ліквідувала масштабну фішингову шахрайську схему
Нацполіція ліквідувала масштабну фішингову шахрайську схему
Понад 500 співробітників Національної поліції провели спецоперацію для припинення розгалуженої злочинної мережі та слідчі дії у 20 регіонах.
Поліція викрила 56 зловмисників, які розсилали фішингові посилання для отримання даних про банківські картки громадян. У такий спосіб фігуранти отримали доступ до рахунків, із яких привласнили близько 15 млн грн.
Поліцейські виявили 11 спільнот: зловмисники об'єднувалися на закритих тематичних каналах і форумах. Адміністратори таких спільнот розміщували оголошення з приводу «підробітку»: охочі мали створювати і розсилати фішингові посилання, які дуже схожі на посилання офіційних ресурсів, для отримання даних банківських карток громадян.
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Фішинг маскували різними способами: від пропозицій оформлення грошових виплат до продажу різних товарів, здебільшого — побутової техніки.
Також фігуранти здійснювали пошук потенційних потерпілих на торгових онлайн-майданчиках. Зловмисники писали продавцям товарів, видаючи себе за покупців. Листування переводили у сторонні месенджери, туди надсилали фішингові посилання.
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На шахрайських сайтах пропонувалося ввести дані банківської картки нібито для зарахування грошей за проданий товар. Після цього інформація про банківські картки, які вводили потерпілі на шахрайських сайтах, автоматично ставали відомі фігурантам. Надалі вони «виводили» гроші громадян на підконтрольні рахунки.
За попередніми даними, від протиправної діяльності постраждали більше 10 тисяч громадян. На цей час відомо, що фігуранти привласнили 15 млн грн, однак остаточна сума збитків буде встановлена під час розслідування.
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Працівники поліції ідентифікували 56 причетних до шахрайства осіб, а відтак провели обшуки за місцями проживання фігурантів у 20 областях України. За їх результатами вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки, які використовувалися у протиправній діяльності.
Слідчі розслідують кримінальні провадження за ч. 3, 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу. Готуються матеріали для оголошення підозри зловмисникам.
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Кіберполіція нагадує громадянам про небезпеку переходу за підозрілими гіперпосиланнями. Будь-які відмінності в URL-адресі можуть свідчити про те, що користувач опинився на фішинговому ресурсі. Рекомендуємо ніколи не вказувати конфіденційну інформацію, зокрема дані банківських карток, на підозрілих сайтах. Продаючи чи купуючи товари на платформах оголошень, обговорюйте деталі угоди тільки в чаті цієї платформи і не переходьте у сторонні месенджери: адже шахраї можуть надсилати фішингові посилання.
Протиправну діяльність шахраїв викрили співробітники Департаменту кіберполіції спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції та оперативниками Департаменту карного розшуку. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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