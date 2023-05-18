За "послуги" просили до $5 тис.: СБУ заблокувала ще 3 схеми нелегального виїзду за кордон — Finance.ua
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За "послуги" просили до $5 тис.: СБУ заблокувала ще 3 схеми нелегального виїзду за кордон

Кримінал
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За "послуги" просили до $5 тис.: СБУ заблокувала ще 3 схеми нелегального виїзду за кордон
За "послуги" просили до $5 тис.: СБУ заблокувала ще 3 схеми нелегального виїзду за кордон, Фото: СБУ
Служба безпеки заблокувала ще три схеми незаконного виїзду за кордон. У результаті комплексних заходів затримано організаторів оборудок. Вартість таких «послуг» становила до 5 тисяч доларів з однієї особи.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Зловмисники допомагали своїм клієнтам нелегально виїхати за межі нашої держави на підставі фальшивих документів.

Львівська область

Затримано 39-річного мешканця регіону, який пропонував чоловікам призовного віку фіктивні документи для виїзду за кордон.
Також встановлено, що до нього звертались громадяни рф, які на початку повномасштабного вторгнення перебували в Україні і намагались виїхати до країн Євросоюзу.
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон).

Запоріжжя

Головне управління внутрішньої безпеки СБУ затримало мешканця Донеччини, який намагався підкупити співробітника Служби, аби той допоміг отримати «документи» для зняття з військового обліку.
За оперативною інформацією, в подальшому ухилянт міг використати «папери» для незаконного перетину держкордону.
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Втім, співробітник СБУ одразу доповів керівництву за фактом «пропозиції». А зловмисника — одразу затримали.
На підставі зібраних доказів ухилянту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Рівненська область

Нейтралізовано злочинну групу, яка спеціалізувалась на переправленні ухилянтів за межі України під виглядом водіїв міжнародних пасажирських перевезень та волонтерів.
Наразі фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2, ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон).
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Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.
Заходи з викриття правопорушень проводили спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва органів прокуратури.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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