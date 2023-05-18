«Бензинова схема» на 2 мільярди: екскерівнику нафтопереробної компанії оголосили підозру — Finance.ua

«Бензинова схема» на 2 мільярди: екскерівнику нафтопереробної компанії оголосили підозру
Правоохоронці повідомили про підозру одному з колишніх керівників української нафтопереробної компанії в заволодінні чужим майном в умовах воєнного стану на загальну суму понад 2 млрд грн.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
«За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора колишньому виконувачу обов’язків першого заступника Голови Правління нафтопереробної компанії (2019−2022 рр.) повідомлено про підозру в заволодінні чужим майном за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах», — сказано в повідомленні.
За даними слідства, службові особи нафтопереробної компанії заволоділи сирою нафтою на загальну суму понад 2 млрд грн.
Вони незаконно перемістили її з митних складів за допомогою мережі магістральних нафтопроводів на територію нафтопереробного заводу для переробки та отримання світлих нафтопродуктів. В подальшому реалізували їх невстановленим особам.
Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід — тримання під вартою.
Тривають заходи щодо встановлення інших службових осіб підприємства, які причетні до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.
Раніше колишньому виконувачу обов’язків першого заступнику Голови Правління нафтопереробної компанії було повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати акцизного податку за січень 2022 року на суму понад 605 млн грн та лютий 2022 року — на суму понад 680 млн грн, а також колишньому головному бухгалтеру зазначеного підприємства у пособництві в умисному ухиленні від сплати акцизного податку за січень 2022 року на суму понад 605 млн грн.
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