«Бензинова схема» на 2 мільярди: екскерівнику нафтопереробної компанії оголосили підозру — Finance.ua

«Бензинова схема» на 2 мільярди: екскерівнику нафтопереробної компанії оголосили підозру Сьогодні 09:30 — Кримінал

«Бензинова схема» на 2 мільярди: екскерівнику нафтопереробної компанії оголосили підозру

Правоохоронці повідомили про підозру одному з колишніх керівників української нафтопереробної компанії в заволодінні чужим майном в умовах воєнного стану на загальну суму понад 2 млрд грн.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

«За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора колишньому виконувачу обов’язків першого заступника Голови Правління нафтопереробної компанії (2019−2022 рр.) повідомлено про підозру в заволодінні чужим майном за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах», — сказано в повідомленні.

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За даними слідства, службові особи нафтопереробної компанії заволоділи сирою нафтою на загальну суму понад 2 млрд грн.

Вони незаконно перемістили її з митних складів за допомогою мережі магістральних нафтопроводів на територію нафтопереробного заводу для переробки та отримання світлих нафтопродуктів. В подальшому реалізували їх невстановленим особам.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід — тримання під вартою.

Тривають заходи щодо встановлення інших службових осіб підприємства, які причетні до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

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Раніше колишньому виконувачу обов’язків першого заступнику Голови Правління нафтопереробної компанії було повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати акцизного податку за січень 2022 року на суму понад 605 млн грн та лютий 2022 року — на суму понад 680 млн грн, а також колишньому головному бухгалтеру зазначеного підприємства у пособництві в умисному ухиленні від сплати акцизного податку за січень 2022 року на суму понад 605 млн грн.

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