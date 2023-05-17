У Києві викрили земельні махінації на понад 100 млн грн — Finance.ua

У Києві викрили земельні махінації на понад 100 млн грн Сьогодні 12:42 — Кримінал

У Києві викрили земельні махінації на понад 100 млн грн, Фото: ДБР

ДБР викрило багаторівневу схему із незаконного заволодіння 75 земельними ділянками у Києві вартістю понад 100 млн гривень.

Про це повідомляється на сайті бюро.

За попередніми даними, землі територіальної громади незаконно переоформлювалися на підставних осіб.

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Фігуранти підбирали вільні земельні ділянки та підробляли технічну документацію. Вони фіктивно вказували про нібито наявність будинків, вже побудованих на ділянках, що дозволяло легалізувати оборудку. За сприяння «кишенькових» нотаріусів, ділки вносили неправдиві відомості до державних реєстрів.

Через протиправну схему зловмисники мали намір вивести із власності територіальної громади 75 земельних ділянок загальною площею близько 7,5 га. За попередньою оцінкою, вартість землі перевищує 100 млн гривень.

Кримінальне провадження відкрито за статтею несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах (ч. 3 ст. 362 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

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В рамках кримінального провадження проведено низку обшуків за місцями знаходження нотаріусів, Головного управління Держгеокадастру у м. Києві та Київській області, у виконавчих органах КМДА, Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, приватних організацій, а також за місцями проживання фігурантів.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили документацію та інші докази, що мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні.

Наразі судом накладено арешт на вказані земельні ділянки.

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