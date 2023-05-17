Колишню касирку банку на Рівненщині розшукують за крадіжку 500 тис. грн — Finance.ua
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Колишню касирку банку на Рівненщині розшукують за крадіжку 500 тис. грн

Кримінал
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На Рівненщині поліція розшукує екс-працівницю банку, яка привласнила 500 тис. грн з депозитного рахунку 67-річної жінки. Наразі зловмисниця перебуває у міжнародному розшуку. У разі затримання та доведення вини їй загрожує до восьми років тюрми.
Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, з заявою до поліції про відсутність 500 тис. грн на депозитному рахунку звернулася у серпні торік 67-річна костопільчанка.
Поліцейські встановили, що до зникнення грошей причетна працівниця відділення банку в Костополі. Касирка-контролерка ввела в оману клієнтку, яка не усвідомлювала юридичних наслідків підписання заяви, і внесла в електронну базу інформацію про відмову від автоматичної пролонгації договору банківського вкладу. Після цього через касу вона привласнила 250 тис. грн.
«Потому працівниця фінустанови підробила заяву вкладниці на переказ готівки і отримала на руки ще 49 тис. грн. Згодом несанкціоновано втрутилася в роботу автоматизованої банківської системи, розмістивши заяву клієнтки на видачу 100 тис. грн готівки. Іще понад 94 тис. грн зловмисниця отримала за рахунок незаконних операцій із платіжною карткою потерпілої. Загальна сума завданих збитків становить 493 314 грн», — йдеться у повідомленні.
За матеріалами:
Zaxid.net
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