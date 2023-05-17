Арешт 113 млн доларів Жеваго. ДБР заявило про просування в поверненні грошей — Finance.ua

Арешт 113 млн доларів Жеваго. ДБР заявило про просування в поверненні грошей Сьогодні 19:45 — Кримінал

Арешт 113 млн доларів Жеваго. ДБР заявило про просування в поверненні грошей

ДБР спільно з АРМА працюють над поверненням зі Швейцарської Конфедерації арештованих понад 113 млн доларів США на рахунках компаній, кінцевим бенефіціарним власником яких є екснардеп, акціонер банку АТ «Банк «Фінанси та Кредит» Костянтин Жеваго.

Про це повідомляється на сайті ДБР.

Кошти були арештовані на підставі відповідної ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26 жовтня 2022 за запитом Державного бюро розслідувань.

Компетентні органи Швейцарської Конфедерації повідомили ДБР про те, що сума активів, наявна на заморожених рахунках, перевищує 113 млн доларів США.

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Наразі ДБР вживає заходи щодо застосування механізму передачі в АРМА арештованих коштів за сприяння Швейцарської сторони.

Нагадаємо, що у межах розслідування кримінального провадження Жеваго було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, також підозри повідомлені низці топменеджерів банку. Вони організували механізм розтрати 113 млн доларів США фінансової установи, чим завдали шкоди інтересам держави та вкладників банку.

На сьогодні накладено арешт на майно підозрюваного олігарха, а також пов’язаних з ним юридичних осіб. Зокрема, акції його підприємств на сотні мільйонів гривень корпоративні права товариств, 26 об'єктів нерухомості. Також, накладено арешт на майно інших юридичних осіб, які пов’язані з колишнім депутатом. Серед іншого, це 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир, вертоліт, яхта.

Ще у жовтні 2020 року арештовані активи, вартістю понад 300 млн гривень, були передані до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА). Це активи у вигляді корпоративних прав, коштів та 26 об'єктів нерухомості - оздоровчих комплексів, готелів, житлових та комерційних приміщень розташованих у центральних частинах Києва, Харкова, Полтави, Кривого Рогу, загальною площею понад 22 тисячі м 2 .

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ДБР активно співпрацює з органами юстиції, жандармерії та поліції Французької Республіки. В результаті цієї співпраці за запитом ДБР 27 грудня 2022 року Костянтин Жеваго затриманий в одному з готелів Куршевелю.

30 березня 2023 року слідча палата Апеляційного суду Шамбері винесла судове рішення, яким відмовила в задоволені клопотання про екстрадицію нардепа-втікача. Суд мотивував своє рішення тим, що «держава, яка подала запит і яка перебуває у стані війни в невизначеній ситуації, не в змозі мати суд, що гарантує основні свободи».

Прокурор Французької Республіки планує подання апеляційної скарги на вказане рішення, при цьому Жеваго продовжили дію строку раніше обраного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

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