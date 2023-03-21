У Києві арештували гелікоптер Жеваго — Finance.ua

У Києві арештували гелікоптер Жеваго Сьогодні 20:41 — Кримінал

У Києві арештували гелікоптер Жеваго

За ініціативи ДБР суд арештував гелікоптер, опосередкованим власником якого є екснардеп, акціонер банку АТ «Банк «Фінанси та Кредит» Костянтин Жеваго.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань

Це повітряне судно належить підконтрольній колишньому депутату юридичній особі. Жеваго використовував його в особистих цілях під час перебування на території України.

Було встановлено місцеперебування гелікоптера та проведені всі необхідні дії щодо його арешту, зазначають у Бюро.

На сьогодні накладено арешт на майно підозрюваного олігарха, а також пов’язаних з ним юридичних осіб. Зокрема: акції його підприємств на сотні мільйонів гривень, корпоративні права товариств, 26 об’єктів нерухомості. Також накладено арешт на майно інших юридичних осіб, які пов’язані з колишнім депутатом. Серед іншого, це 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир.

Нагадаємо, у межах розслідування кримінального провадження Жеваго було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, також підозри повідомлені низці топменеджерів банку. Вони організували механізм розтрати 113 млн доларів США фінансової установи, чим завдали шкоди інтересам держави та вкладників банку.

Ще у жовтні 2020 року арештовані активи вартістю понад 300 млн гривень були передані до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

Наприкінці грудня 2022 року за запитом Державного бюро розслідувань французькі правоохоронці затримали Костянтина Жеваго в одному з готелів Куршевелю.

На сьогодні суд Французької Республіки розглядає питання його екстрадиції в Україну.

Економічна Правда За матеріалами:

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