НАБУ провело обшуки у Резнікова — ЗМІ — Finance.ua
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НАБУ провело обшуки у Резнікова — ЗМІ

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НАБУ провело обшуки у Резнікова — ЗМІ
НАБУ провело обшуки у Резнікова — ЗМІ
Національне антикорупційне бюро провело обшуки у колишнього міністра оборони Олексія Резнікова.
Про це повідомляє УП з посиланням на свої джерела.
Зазначається, що в колишнього міністра провели обшук і «знайшли лівий телефон і ще щось».
Також про обшуки у Резнікова повідомили джерела ZN.UA. Там підозрюють, що слідчі дії відбулися в рамках справи про закупівлю продуктів для армії за завищеними цінами, хоча у квітні в НАБУ заявляли, що Резніков на той час не був підозрюваним у провадженні.
Повідомляється, що детективи вилучили низку значущих документів.
Нагадаємо, на початку 2023 року в ЗМІ з’явилась інформація про закупівлю продовольства для української армії за завищеними цінами. Тодішній міністр оборони України Олексій Резніков пояснював, що в контракті із постачальниками йдеться саме про послуги з харчування воїнів. «Міністерство не здійснює закупівлю окремих продуктів. Оборонне відомство купує комплексну послугу з забезпечення харчування. Предметом закупівлі є вартість добового раціону для військовослужбовця», — наголошував міністр.
Пізніше міністерство запровадило нову архітектуру закупівель для ЗСУ відповідно до стандартів НАТО. Відомство запевняє, що «яєць по 17 гривень» більше не буде.
3 серпня 2023 року президент Володимир Зеленський заявив, що вирішив звільнити міністра оборони Олексія Резнікова.
За матеріалами:
Українська правда
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