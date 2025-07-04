НАБУ провело обшуки у Резнікова — ЗМІ Сьогодні 15:10

НАБУ провело обшуки у Резнікова — ЗМІ

Національне антикорупційне бюро провело обшуки у колишнього міністра оборони Олексія Резнікова.

Про це повідомляє УП з посиланням на свої джерела.

Зазначається, що в колишнього міністра провели обшук і «знайшли лівий телефон і ще щось».

Також про обшуки у Резнікова повідомили джерела ZN.UA . Там підозрюють, що слідчі дії відбулися в рамках справи про закупівлю продуктів для армії за завищеними цінами, хоча у квітні в НАБУ заявляли, що Резніков на той час не був підозрюваним у провадженні.

Повідомляється, що детективи вилучили низку значущих документів.

Нагадаємо, на початку 2023 року в ЗМІ з’явилась інформація про закупівлю продовольства для української армії за завищеними цінами. Тодішній міністр оборони України Олексій Резніков пояснював, що в контракті із постачальниками йдеться саме про послуги з харчування воїнів. «Міністерство не здійснює закупівлю окремих продуктів. Оборонне відомство купує комплексну послугу з забезпечення харчування. Предметом закупівлі є вартість добового раціону для військовослужбовця», — наголошував міністр.

Пізніше міністерство запровадило нову архітектуру закупівель для ЗСУ відповідно до стандартів НАТО. Відомство запевняє, що «яєць по 17 гривень» більше не буде.

3 серпня 2023 року президент Володимир Зеленський заявив , що вирішив звільнити міністра оборони Олексія Резнікова.

Українська правда За матеріалами:

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