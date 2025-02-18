На Закарпатті судитимуть 3 осіб за шахрайське заволодіння землями на Драгобраті — Finance.ua
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На Закарпатті судитимуть 3 осіб за шахрайське заволодіння землями на Драгобраті

Кримінал
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На Закарпатті судитимуть 3 осіб за шахрайське заволодіння землями на Драгобраті
На Закарпатті судитимуть 3 осіб за шахрайське заволодіння землями на Драгобраті
Закарпатська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 3 мешканців Дніпропетровської області за фактами шахрайства в особливо великих розмірах, підроблення офіційних документів і їх використання.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
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Слідством встановлено, що організував протиправну діяльність мешканець Кривого Рогу, залучивши до неї інших співучасників. Чоловік розробив план фіктивного відчуження двох земельних ділянок на полонині Драгобрат — в одному з найбільш туристично привабливих курортів Закарпаття.
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Ринкова вартість цих земель складає 8,5 млн грн.
Ділкам вдалося отримати майнові права на об’єкти. На підставі підроблених актів вони виготовляли земельну документацію, ділянкам присвоювали кадастрові номери та реєстрували їх. Усе це дало можливість у подальшому розпоряджатися землями на власний розсуд, що обвинувачені і зробили.
Вони відчужили ділянки, які перебували у комунальній власності, без відома Ясінянської громади. Після ряду фіктивних операцій землі за значно заниженою вартістю придбав сам організатор схеми.
Ще під час розслідування злочину Ясінянська селищна рада звернулася до суду з цивільним позовом. У ньому орган місцевого самоврядування вимагає визнати недійсними та скасувати документи, на підставі яких громадяни фіктивно володіли двома земельними ділянками на полонині Драгобрат.
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Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювала Нацполіція Закарпаття за оперативного супроводу УКР ГУНП в Закарпатській області.
За матеріалами:
agronews
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