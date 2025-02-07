Віддали понад 10 млн грн: знешкоджено шахраїв, що змушували пенсіонерів купувати БАДи (відео) — Finance.ua

Віддали понад 10 млн грн: знешкоджено шахраїв, що змушували пенсіонерів купувати БАДи (відео) Сьогодні 12:35 — Кримінал

Віддали понад 10 млн грн: знешкоджено шахраїв, що змушували пенсіонерів купувати БАДи (відео)

Зловмисники надсилали літнім людям посилки з біологічно активними добавками, які ті не замовляли, та вимагали оплатити їх за завищеною ціною.

Діючи під виглядом працівників державної виконавчої служби, вимагачі залякували потерпілих судом і конфіскацією майна. Залякані люди віддали зловмисникам щонайменше 10 мільйонів гривень.

Про це повідіомила Нацполіція.

Де діяли

Поліцейські ліквідували мережу шахрайських колл-центрів, які діяли в Дніпропетровській, Харківській і Полтавській областях.

Оперативники встановили, що члени злочинної організації мали базу даних громадян, які раніше купували БАДи.

Що робили

Упродовж 2023−2024 років на ім’я цих осіб, серед яких було багато пенсіонерів, вимагачі поштою відправляли нові добавки. Далі аферисти телефонували жертвам під виглядом медпрацівників і вимагали плату, яка значно перевищувала реальну вартість товарів.

Якщо людина відмовлялась забирати з пошти та оплачувати посилку, то через кілька годин їй починали надходити дзвінки нібито від виконавчої служби з повідомленнями про відкриття кримінального провадження проти неї та застосування фінансових санкцій.

Зловмисники вимагали суму вже у 2,5 рази вищу, ніж попередня, та погрожували заблокувати пенсійну картку — єдине джерело доходу. Пенсіонерів тероризували доти, доки вони не перераховували кошти.

Через жорсткий психологічний тиск у багатьох потерпілих погіршився стан здоров’я.

За день махінатори відправляли понад 100 посилок. Залякані люди віддали зловмисникам 10 мільйонів гривень.

Керівники колл-центрів — жителі Дніпропетровської області віком 24−29 років. Серед працівників «офісів» були неповнолітні.

Слідчі Нацполіції оголосили підозру всім 13 фігурантам, з них 9 — затримані у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

понад 323 000 доларів. Вилучено 3052 упаковки дієтичних добавок 16 видів, автомобілі, комп’ютерну техніку, телефони, накопичувачі, документацію, зокрема інструкції для співробітників, банківські картки , а також

Крім того, поліцейські виявили у членів злочинної організації російську символіку та печатки з гербом рф.

Досудове розслідування триває за ч. ч. 1, 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній) та ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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