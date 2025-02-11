БЕБ повідомило 13 підозр учасникам організованих груп у розтраті держкоштів — Finance.ua
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БЕБ повідомило 13 підозр учасникам організованих груп у розтраті держкоштів

Кримінал
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БЕБ повідомило 13 підозр учасникам організованих груп у розтраті держкоштів
БЕБ повідомило 13 підозр учасникам організованих груп у розтраті держкоштів, Фото: esbu.gov.ua
Бюро економічної безпеки викрило учасників 3 організованих злочинних груп, які заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
В ході досудового розслідування встановлено, що до складу злочинних груп входили службові особи державних установ Збройних Сил України та фізичні особи-підприємці Запорізької області.
На початку 2024 року вони уклали прямі договори на закупівлю дров для потреб підрозділів ЗСУ за значно завищеними цінами.
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Для легалізації коштів підозрювані залучили фізичних осіб-підприємців, які вивели понад 15 млн грн у готівку. Розмір завданих державі збитків підтверджено результатами судових товарознавчих та економічних експертиз.
За результатами проведення слідчих дій та оперативних заходів детективи БЕБ повідомили 13 підозр учасникам 3 організованих груп у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
За матеріалами:
Finance.ua
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