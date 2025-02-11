НАБУ і САП виявили понад $6 млн мільйонів доларів корупційних коштів у справі Київради — Finance.ua

НАБУ і САП виявили понад $6 млн мільйонів доларів корупційних коштів у справі Київради Сьогодні 12:17 — Кримінал

НАБУ і САП виявили понад $6 млн мільйонів доларів корупційних коштів у справі Київради, Фото: САП

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура у межах операції «Чисте місто» у справі про корупцію в Київській міськраді провели низку обшуків. Правоохоронці побували у пов’язаних з організатором злочинної схеми громадян.

САП. Про це повідомили пресслужби НАБУ

Зазначається, що під час обшуків правоохоронці, зокрема, знайшли в банківських скриньках понад 6,4 млн доларів США, 630 тис. євро та 800 тис. гривень.

Загалом в межах операції «Чисте місто» слідство встановило, що учасники організації начебто знаходили перспективні земельні ділянки та реєстрували на підконтрольних осіб право власності на споруди, яких на цих ділянках ніколи не було. Надалі подавали до міськради заяви про надання їм права власності на ці ділянки для обслуговування споруд, що дозволяло уникати торгів.

Фото: САП

Депутати міськради та посадовці КМДА, частина з яких ймовірно входила до цієї організації, а деякі перебували під її впливом, забезпечували ухвалення рішень. Йшлося про надання відповідних прав на землю, за що фігуранти одержували гроші та об’єкти нерухомості.

«Водночас ухвалення таких рішень перебувало під повним контролем учасників злочинної організації: „потрібні“ особи отримували права на землю, а решта стикалась зі штучними перешкодами та мусила звертатись до учасників злочинної організації по допомогу», — зазначили в НАБУ.

Правоохоронці з’ясували, що для приховування своєї діяльності підозрювані ймовірно використовували спеціальні термінали мобільного зв’язку, псевдоніми, контрспостереження та інші дії, щоб уникнути відповідальності.

Фото: САП

«У результаті діяльності злочинної організації протягом 2023−2024 років з власності територіальної громади Києва незаконно виведено землю у центрі міста вартістю 11,6 млн грн, чим завдано збитків на цю суму. Водночас, завдяки своєчасним діям правоохоронних органів, вдалося запобігти заволодінню ще шістьма земельними ділянками у столиці загальною вартістю 83,7 млн грн», — йдеться у повідомленні.

Ще правоохоронці викрили спробу через погрози та штучні перешкоди змусити приватне підприємство припинити законну діяльність з торгівлі та здати в оренду торговельні приміщення в одному з районів столиці. Таким чином фігуранти ймовірно намагалися заволодіти земельною ділянкою цього підприємства для подальшої забудови.

«Також зафіксовано пропозицію неправомірної вигоди у розмірі 100 000 доларів США члену земельної комісії та депутатці Київської міської ради за зловживання нею своїми повноваженнями та впливом в інтересах злочинної організації. Слідство триває. Встановлюються інші епізоди злочинної діяльності», — поінформували правоохоронці.

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