У Миколаївському ТЦК викрили схему заробітку на родичах військовозобов’язаних — Finance.ua

У Миколаївському ТЦК викрили схему заробітку на родичах військовозобов’язаних Сьогодні 16:16 — Кримінал

У Миколаївському ТЦК викрили схему заробітку на родичах військовозобов’язаних

Державне бюро розслідувань затримало співробітника Миколаївського РТЦК та СП, який зі спільником вимагав гроші з сімей військовозобов’язаних.

Про це повідомляється на сайті ДБР.

Гроші вимагали у родичів чоловіків, яких доставляли до центру комплектування для перевірки військово-облікових документів. Якщо за ними приїжджали їх рідні, то до них підходив цивільний спільник працівника ТЦК та пропонував за гроші «вирішити питання».

За 4,5 тис. доларів США ділки обіцяли вплинути на посадовців ТЦК та відпустити військовозобов’язаного додому.

Правоохоронці затримали працівника ТЦК зі спільником під час одержання оплати за таку послугу від родичів мобілізованого, який вже вступив до лав ЗСУ. Про те, що з його родини вимагали гроші він дізнався тільки після затримання учасників оборудки.

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Співробітнику ТЦК та його спільнику повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженої на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369−2 КК України).

Вирішується питання щодо обрання затриманим запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

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