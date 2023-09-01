На яке авто можуть накопичити представники різних професій за 2−3 роки — Finance.ua

На яке авто можуть накопичити представники різних професій за 2−3 роки Сьогодні 14:00 — Особисті фінанси

На яке авто можуть накопичити представники різних професій за 2−3 роки

Work.ua порахував, на які автівки представники різних професій накопичать впродовж 2−3 років. Щоб вивести наближену до реальності суму, експерти вирішили скористатися методом розподілу бюджету за правилом «50/30/20», де 50% бюджету ви виділяєте на основні потреби, 30% — на бажання та 20% — на заощадження.

«Це дозволить нам наблизитися до ситуації, де людина хоче накопичити суму для здійснення великої покупки, але зазвичай не може щомісяця відкладати повний обсяг зарплати, бо, крім заощаджень, є й інші витрати, як-от комунальні платежі, їжа тощо», — стверджують аналітики.

Вчитель англійської мови

Середня зарплата вчителя англійської мови в Україні, за даними work. u, складає 19 000 грн. Посади з аналогічною зарплатою: інженер-технолог, редактор, геолог, HTML-верстальник, завідувач, домогосподарка, SMM-менеджер, фрезерувальник.

2 494 долари та 3 741 долар. За моделлю розподілу «50/30/20» — 20% від цієї суми працівник відкладатиме на купівлю автівки два-три роки. Тож рахуємо: 20% від 19 000 грн — це 3 800 грн * на 24 та 36 місяців. Отримуємо 91 200 грн та 136 000 грн, які ділимо на 36,56 (нинішній курс долара за даними НБУ) й маємо суми

Альтернатива ВАЗ та Lada

Може здаватися, що за 2−3 тис. доларів на ринку не знайти нічого гідного й розраховувати варто тільки на ВАЗ, ГАЗ, АЗЛК. Але така думка є хибною. Передусім, вищезазначені бренди — російський автопром.

Натомість експерти радять придивитися до найпопулярніших виробників за кількістю вживаних авто в Україні замість «АвтоВАЗ»:

VAG-група, Німеччина. Має приблизно 19 тис. пропозицій на ринку від брендів: Audi, Volkswagen, Skoda, Seat.

General Motors, США. Приблизно 17 тис. пропозицій на ринку від брендів: Chevrolet, Daewoo, Opel.

Концерн Toyota, Японія. Приблизно 6 тис. пропозицій на ринку від брендів: Toyota, Lexus, Daihatsu, Scion і нині Subaru.

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Гарна альтернатива ВАЗ 2108/2109(21 099) серед таких моделей, як:

Skoda Fabia з 1.2/1.4 та Octavia з 1.6 атмосферним бензиновим мотором.

Seat Ibiza або Cordoba теж з 1.2/1.4/1.6 атмосферним бензиновим мотором.

Volkswagen Golf або Passat. Величезна перевага цих авто — уніфікація запчастин та моторів, що полегшує їхні пошуки та зменшує цінник утримання та обслуговування на всьому проміжку експлуатації.

Opel Corsa, Astra або Zafira з лінійкою атмосферних бензинових моторів від 1.2 до 1.8.

Серед Toyota незмінні моделі Corolla та Camry.

На які саме авто варто звернути увагу у діапазоні вартості від 2 200 доларів:

Автівки японського походження початку і середини 90-х років. Колись це були легендарні авто, про міцність яких досі складають легенди. Розгляньте такі марки, як Toyota (Corolla, Camry, Avensis, Carina E); Mazda (323, 626, 929); Nissan (Micra, Maxima, Primera) та Mitsubishi (Lancer від V+ покоління, Carisma, Galant). Щодо німецького автопрому: Volkswagen (Golf ¾, Passat b¾); Seat (Cordoba, Ibiza); Skoda (Fabia, Felicia, Forman) і Opel (Corsa, Astra). Корейські авто, де певні моделі знайшли свою славу на теренах України: Chevrolet Lanos, він же ZAZ Sens — справжній «бестселер», якому не треба зайвого опису, та Daewoo (Lanos, Matiz, Nubira). Третій і останній варіант — автівки певних брендів китайського автопрому: Geely (MK, CK, MR) та Chery (Amulet, QQ). Ці авто займають останнє місце в цьому списку рекомендацій, бо порівняно з іншими, програють за параметрами комфорту і надійності. У будь-якому разі, навіть вони на порядок вище ВАЗу і чудово підійдуть для «дежигулізації» українського автомобільного ринку.

Маркетолог

Середня зарплата маркетолога в Україні складає 25 000 грн. Посади з аналогічною зарплатою: директор школи, PR-менеджер, сценарист, фінансист, колорист, архітектор, дизайнер меблів, ландшафтний дизайнер, торговий та медичний представник, SEO-спеціаліст, головний бухгалтер.

За вибраною моделлю рахуємо: 20% від 22 500 грн — це 5 000 грн * на 24 та 36 місяців. Отримуємо 120 000 грн та 180 000 грн, які ділимо на 36,56 (нинішній курс долара за даними НБУ) й маємо суми 3 282 долари та 4 923 долари.

Бюджет 3 500−4 400 доларів: що можна придбати

Щодо авто бюджетом від 3 500 до 4 400 доларів (у цій ціновій категорії — одні й ті ж моделі, але у різному стані), можна сміливо розглядати той же самий концерн VAG (Skoda, Seat, Volkswagen, Audi). Але з уточненням на градацію вартості бренду: Skoda і Seat будуть найдешевшими з цього списку, відповідно Audi — преміальним та найдорожчими.

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Отже, критерії вибору залишаються: масовість моделі, ремонтопридатність, економічність. За всіма параметрами лідером є автівка В-класу (міський, малолітражний хетчбек / універсал) Skoda Fabia І та ІІ поколінь. Вона була бестселером у своїй ціновій категорії та прославилася витривалістю й надійністю.

За 4 400 доларів можна розглядати Skoda з АКПП, що подарує вам інший рівень комфорту. Skoda Fabia також не пасе задніх, адже була обладнана наднадійним японським «автоматом», що дає їй перевагу над своїми «старшими побратимами» Volkswagen i Audi, які у цьому ціновому бюджеті обладнані провальними та дуже дороговартісними в ремонті коробками.

За вище описаними критеріями можна вибрати також і Seat Ibiza, Volkswagen Polo.

Рієлтор

Середня зарплата рієлтора в Україні складає 35 000 грн. Посади з аналогічною зарплатою: стоматолог, спеціаліст із фінансової звітності, керівник інтернет-магазину / будівельного проекту / відділу закупівель, бізнес-аналітик, автомаляр, головний редактор.

За підрахунками, працівник за два роки зможе накопичити 4 595 долари, за три — 6 892 долари.

Бюджет від 5 700 доларів: що можна придбати

З таким бюджетом ви маєте повну свободу вибору: пальма першості серед лідерів віддається корейським виробникам — Hyundai та KIA, а моделі молодшають, і ви можете придбати новішу автівку, випущену після 2010 року.

З корейського автопрому варто розглянути:

Hyundai Getz з 1.6 атмосферним бензиновим мотором та АКПП. Це компактний міський хетчбек з помірним кліренсом, а також надійною та класичною АКПП від японської Mitsubishi А4АF. Ця коробка вважається дуже надійною, непримхливою до масляного сервісу, витримує довготривалі навантаження в міських заторах. Після капітального ремонту майстри спокійно дають 1−2 роки гарантії на ці коробки. Hyundai Matrix з 1.6/1.8 атмосферним бензиновим мотором та АКПП. За основними силовими агрегатами та вузлами Getz та Matrix ідентичні, але останній — це сімейний субкомпактний мінівен, який стане кращим вибором для молодої сім'ї, як у місті, так і за його межами. З ГБО він витрачатиме близько 250 грн на 100 км вашої подорожі. Hyundai Accent ІІІ та ІV поколінь. Цей міський седан здобув величезну славу в самої прискіпливої категорії водіїв — таксистів та торгівельних представників. Це дає автівці великий запас довіри, адже вона пройшла перевірку поганим паливом, низькоякісним мастилом, дешевими розхідними матеріалами та завоювала своє місце на нашому автомобільному ринку. Мотор та коробка ідентичні з попередниками із цього списку. Є певні нарікання до моторів покоління G4, але він достатньо розповсюджений. В інтернеті достатня кількість контрактних моторів, а серед мотористів він має певний попит, і його готові ремонтувати будь-де.

PHP-програміст

Середня зарплата PHP-програміста в Україні складає 42 500 грн. Посади з аналогічною зарплатою: топ-менеджер, водій-міжнародник.

За два роки працівник зможе накопичити 5 579 долари, а за три — 8 369 доларів.

Бюджет від 7 800 доларів: що можна придбати

За ці гроші можливо купити будь-яке бюджетне авто на вторинному ринку і розглядати автівки із США, але підійдемо до цього раціональніше і подбаємо про комфорт та безпеку на дорозі. Розглянемо такі варіанти:

Skoda Fabia II покоління з 1.6 MPI атмосферним бензиновим мотором та японською класичною 6-ступінчатою гідротрансформаторною АКПП. ІІ покоління славнозвісної Fabia поєднало як передові технології, так і комплектувалося перевіреними часом надійними та простими агрегатами. Skoda Octavia A5 — автівка С класу, але майже ідентична з Fabia ІІ. Octavia A5 — це міський седан / універсал, що дозволяє виконувати більше функцій без зайвої втрати ресурсів. На 1.6 MPI легко встановлюється ГБО ІV покоління. Розхід газу становить 10−12 літрів навіть з АКПП, що в наш кризовий час — вигідне рішення. KIA Soul — субкомпактний кросовер від корейського виробника KIA Motors. Це новий клас авто в запропонованому бюджеті, адже до 5 тис. доларів кросовери навіть не варто розглядати. KIA Soul має відносно новий тип технологій та кузова, що почав набирати свою популярність після 2005 року і повноцінно витіснив з ринку нових авто кузов по типу універсалу. Щодо відгуків про Soul, то це чудове авто для міста з великим кліренсом, помірно жорсткою підвіскою і з перевіреними часом моторами та комплектувалася двома різними АКПП.

За основними характеристиками споживання палива всі три авто ідентичні та заслуговують вашої уваги.

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