ТОП-5 бензинових автомобілів з найнижчою витратою палива — Finance.ua

ТОП-5 бензинових автомобілів з найнижчою витратою палива Сьогодні 20:28 — Технології&Авто

ТОП-5 бензинових автомобілів з найнижчою витратою палива

Паливна ефективність залишається першочерговим міркуванням для людей, які шукають економічні автомобілі. Одним із способів звільнитися від постійних покупок бензину є перехід на електромобілі, проте практичність цього переходу залишається перешкодою для багатьох.

У нещодавньому випуску журнал Cars представив добірку найбільш економних бензинових автомобілів, які можуть похвалитися вражаючими показниками споживання пального — менше 7,5 літрів на 100 кілометрів пробігу.

Перше місце в цьому рейтингу посів компактний японський хетчбек Mitsubishi Mirage. Аналітики визначили, що ця 5-дверна перлина витрачає лише 6,5 літрів бензину на 100 кілометрів, встановлюючи взірець ефективності.

Слідом за ним на другій позиції розташувався корейський седан Hyundai Elantra з чудовим середнім споживанням палива 7,1 літра на 100 кілометрів.

Завершує тріумвірат досконалості японська Honda Civic, яка посіла третє місце з відповідним показником 7,1 літра на 100 кілометрів.

За межами п'єдесталу найекономнішими бензиновими автомобілями у світі у 2023 році стали корейська Kia Rio та японська Toyota Corolla. Вражає, що обидві моделі зберігають однаково ощадливий паливний апетит, споживаючи приблизно 7,4 літра бензину на 100 кілометрів пробігу.

Цей список, складений експертами журналу, проливає світло на значні успіхи автовиробників в оптимізації паливної ефективності. Оскільки споживчі вподобання продовжують зміщуватися в бік екосвідомого вибору, такі висновки надають важливу інформацію як для виробників, так і для потенційних покупців автомобілів.

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Avtosota За матеріалами:

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