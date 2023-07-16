Індекс бензину 2023: скільки літрів бензину можна купити за середню зарплату (інфографіка) — Finance.ua

Індекс бензину 2023: скільки літрів бензину можна купити за середню зарплату (інфографіка) Сьогодні 09:45 — Особисті фінанси

Індекс бензину 2023: скільки літрів бензину можна купити за середню зарплату (інфографіка)

Аналітики Picodi.com відстежили динаміку вартості бензину в Україні та світі в першому півріччі 2023 р. й підрахували, скільки літрів палива може купити середньостатистичний українець, що отримує середню заробітну плату.

Протягом перших шести місяців 2023 року вартість бензину в Україні була стабільною. У більшості європейських країн ціна на паливо в червні відрізнялася від ціни в січні менш ніж на 5%. Тільки в Словенії та Туреччині бензин помітно подорожчав на 10% і 16% відповідно. В свою чергу в Угорщині вартість бензину в червні була нижчою, ніж у січні (-9%).

В Україні середня вартість палива в червні 2023 року склала 44,78 ₴, що на 5,58 ₴ менше січневої ціни (-11%).

Тільки на Мальті вартість бензину не змінилася, тому що влада «заморозила» ціну палива та енергії.

Інфографіка: Picodi.com

Індекс бензину 2023

Традиційно низькі ціни були відзначені в Східній Європі: в білорусі, росії та Казахстані. У свою чергу зараз найбільше платять за бензин мешканці Ісландії, Норвегії та Данії. В Україні бензин в середньому коштує 1,21 $ за літр.

Інфографіка: Picodi.com

Найбільше літрів бензину можуть купити жителі країн з високим рівнем доходу: Швейцарія (3 025 літрів), Люксембург (2 413 літра) і Данiя (2 033 літра).

Українці згідно з останніми даними ПФУ в середньому заробляють 13 423 гривні (10 806 грн після вирахування податків). Середньостатистичний українець за середню заробітну плату може купити 241 літр бензину (останнє місце рейтингу з 43 країн). Минулого 2022 року за аналогічний період можна було купити 232 літри (на 9 літрів менше).

У минулі роки Індекс бензину в Україні був такий:

2019 — 258 літрів;

2020 — 345 літрів;

2021 — 389 літрів;

2022 — 232 літри;

2023 — 241 літр.

З минулого року трійка лідерів не змінилася. Все також найдешевше заправлятися в Алжирі (0,34 $/л), Кувейті (0,34 $/л) й Ірані (0,35 $/л), а найдорожче — в Гонконзі (2,99 $/л).

У світовому рейтингу співвідношення заробітної плати до вартості палива на п'єдесталі опинилися країни Перської затоки: в середньому найбільшу кількість палива зможуть купити мешканці Кувейту (7 222 літра), Катару (6 839 літрів) і Об'єднаних Арабських Еміратів (4 611 літрів).

Водночас найгірший Індекс бензину спостерігається в таких країнах:

Пакистан — 166 літрів за середню зарплату;

Шрі-Ланка — 157 літрів;

Куба — 27 літрів.

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