На українських дорогах збільшилась кількість радарів TruCAM — Finance.ua

На українських дорогах збільшилась кількість радарів TruCAM Сьогодні 11:22 — Технології&Авто

На українських дорогах збільшилась кількість радарів TruCAM

В Україні оновили список ділянок доріг, де здійснюється контроль швидкості руху. Поліцейські отримали додаткові пристрої TruCAM.

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції.

«Загалом на дорогах України працюватиме 160 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватиметься на 295 ділянках автомобільних доріг», — йдеться в повідомленні.

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Як зазначили в прес-службі, прилади TruCAM патрульні використовують поряд з камерами автоматичної фіксації, адже більша ефективність у контролі за швидкістю руху досягається тільки в поєднанні методів вимірювання.

З урахуванням воєнного стану та результатів проведеного аналізу аварійності, до 333 ділянок внесені такі зміни:

додано 17 нових ділянок,

внесено зміни до 3 ділянок,

видалено з переліку 1 ділянку,

призупинено роботу на 54 ділянках.

У регіонах, де тривають активні бойові дії, зокрема в Донецькій та Луганській областях, прилади контролю за вимірюванням швидкісного режиму транспортних засобів тимчасово не використовуються.

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У Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській — використовуються на окремих ділянках автомобільних доріг, повідомили в прес-службі.

понад 2,1 млрд грн штрафів за чотири роки, відколи в Україні було запущено систему автофіксації порушень правил дорожнього руху. Нагадаємо, українські водії сплатили до бюджетуза чотири роки, відколи в Україні було запущено систему автофіксації порушень правил дорожнього руху.

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