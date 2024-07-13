На українських дорогах збільшилась кількість радарів TruCAM — Finance.ua

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На українських дорогах збільшилась кількість радарів TruCAM

Технології&Авто
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На українських дорогах збільшилась кількість радарів TruCAM
На українських дорогах збільшилась кількість радарів TruCAM
В Україні оновили список ділянок доріг, де здійснюється контроль швидкості руху. Поліцейські отримали додаткові пристрої TruCAM.
Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції.
«Загалом на дорогах України працюватиме 160 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватиметься на 295 ділянках автомобільних доріг», — йдеться в повідомленні.
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Як зазначили в прес-службі, прилади TruCAM патрульні використовують поряд з камерами автоматичної фіксації, адже більша ефективність у контролі за швидкістю руху досягається тільки в поєднанні методів вимірювання.
З урахуванням воєнного стану та результатів проведеного аналізу аварійності, до 333 ділянок внесені такі зміни:
  • додано 17 нових ділянок,
  • внесено зміни до 3 ділянок,
  • видалено з переліку 1 ділянку,
  • призупинено роботу на 54 ділянках.
У регіонах, де тривають активні бойові дії, зокрема в Донецькій та Луганській областях, прилади контролю за вимірюванням швидкісного режиму транспортних засобів тимчасово не використовуються.
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У Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській — використовуються на окремих ділянках автомобільних доріг, повідомили в прес-службі.
Нагадаємо, українські водії сплатили до бюджету понад 2,1 млрд грн штрафів за чотири роки, відколи в Україні було запущено систему автофіксації порушень правил дорожнього руху.
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За матеріалами:
Finance.ua
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