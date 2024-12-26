На скільки зростала вартість новорічного столу, та скільки доведеться витратити цього року — Finance.ua
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На скільки зростала вартість новорічного столу, та скільки доведеться витратити цього року

Особисті фінанси
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На скільки зростала вартість новорічного столу, та скільки доведеться витратити цього року
На скільки зростала вартість новорічного столу, та скільки доведеться витратити цього року
Якщо дивитися в динаміці, то вартість новорічного столу-2020 зросла на 5,6%, порівняно з 2019 роком. 2021-го ціни зросли ще на 5,3%, а 2022-го — на 8,1%.
Про це розповідає Finance.ua в новій статті.
Помітнішим стрибком цін на продукти обернувся для українців рік початку повномасштабного вторгнення і влаштувати новорічний стіл-2023 вже коштувало на 43,9% дорожче, ніж роком раніше. Ще за рік ціни додатково зросли на 8,4%.
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Вартість набору продуктів для бюджетного новорічного столу та столу з делікатесами зростала наступним чином.
На скільки зростала вартість новорічного столу, та скільки доведеться витратити цього року
Вказані ціни більш актуальні для всієї України, тоді як в столиці, за підрахунками фахівців, витрати були дещо вищими.
Наприклад, 2024 року вартість бюджетного варіанту новорічного столу для мешканців Києва становила 3 229 грн, що на 10,1% більше ніж 2023-го. Стіл з делікатесами обійшовся жителям столиці у 3 819 грн.

Якою буде вартість новорічного столу-2025

Ми вирішили підрахувати орієнтовні витрати на страви та продукти до святкового столу самостійно, спираючись на дані у найпопулярніших супермаркетах країни, станом на середину грудня.
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За основу ми взяли продукти для традиційного столу середньостатистичної родини з чотирьох осіб — салати, м’ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, хлібобулочні та кондитерські вироби та напої.

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Таким чином вартість бюджетного варіанту святкового столу на Новий рік 2025 в середньому становитиме 3 516 грн, тоді як рік тому це було 2 879 грн, тобто зі рік вартість зросла більш ніж на 18%.
Крім того, сім’ям, які мають можливість купувати делікатеси, доведеться додатково заплатити ще близько 645 грн за придбання червоної ікри (баночка 120 г в середньому коштує 300 грн) і червоної риби (шматок сьомги 180 г в середньому коштує 345 грн). А вартість новорічного столу з делікатесами підвищиться до 4 161 грн.
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Нагадаємо, традиційний для новорічного столу салат «Олів'є» цьогоріч обійдеться українцям значно дорожче, ніж минулого року. Причина очевидна — суттєво зросла ціна на базові продукти.
Для приготування двох кілограмів улюбленого новорічного салату доведеться витратити 428,85 грн.
Читайте більше про вартість святкового столу у новій статті:

Новий рік 2025: скільки доведеться заплатити за святковий стіл українцям

За матеріалами:
Finance.ua
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