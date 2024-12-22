Де у столиці придбати ялинку та скільки коштують новорічні красуні — Finance.ua

Де у столиці придбати ялинку та скільки коштують новорічні красуні Сьогодні 20:23 — Особисті фінанси

Де у столиці придбати ялинку та скільки коштують новорічні красуні, Фото: freepik

До 31 грудня у Києві працюють офіційні ялинкові ярмарки, де можна придбати натуральні хвойні дерева та новорічний декор.

Про це повідомляє Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

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Зазначається, що кожне дерево має чип завдяки якому можна відстежити їх походження та убезпечити споживачів від покупки незаконно зрубаних дерев.

«Кожна ялинка має самоклейну етикетку з індивідуальним номером і штрих-кодом, інформацію з якого можна перевірити на сайті . Крім чипів, кожен суб’єкт господарювання повинен мати також екологічний паспорт на ялинку, сертифікат лісництва та товарно-транспортну накладну», − повідомив Володимир Костіков.

Цього року дерева доставляють із лісових господарств Волинської та Закарпатської областей, а також із Данії.

Вартість ялинок у Києві у 2024 році

На вартість новорічних красунь впливає країна походження, пишність і висота, а також якість дерева.

Ціни на столичних ялинкових ярмарках виглядають так:

Сосна звичайна: від 350 до 800 грн.

Ялинка звичайна: від 700 до 1400 грн.

Зібрані ялинки з гілочок: 300 грн.

В’язанки: маленька — 160 грн, середня — 250 грн і велика — 450 грн.

Сосна в’язана: 550 грн.

Датська ялинка: від 1800 до 2500 грн.

Датська ялинка преміум-класу: від 2000 до 3500 грн.

Офіційні ялинкові ярмарки у столиці організовані на 148 локаціях у десяти районах столиці. З повним списком адрес можна ознайомитися на сайті КМДА.

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