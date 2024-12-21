Як працюватимуть банки та системи електронних платежів НБУ на новорічні свята — Finance.ua
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Як працюватимуть банки та системи електронних платежів НБУ на новорічні свята

Казна та Політика
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Як працюватимуть банки та системи електронних платежів НБУ на новорічні свята
Як працюватимуть банки та системи електронних платежів НБУ на новорічні свята
Система електронних платежів (СЕП) продовжить працювати в режимі 24/7 протягом новорічних свят, забезпечуючи безперебійну роботу банківської системи.
Про це повідомили в Національному банку України.
Водночас для Державної казначейської служби діятимуть тимчасові обмеження через завершення звітного року.
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Валютний ринок, депозитарій НБУ та інші системи Національного банку також функціонують у стандартному режимі.
Платежі в іноземній валюті через Національний банк та АТ «Укрексімбанк» від Державної казначейської служби проводяться до 13:00.
Розрахунки за платежами з погашення та обслуговування державного боргу в національній валюті між Казначейством і Нацбанком виконуються до 16:00.
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31 грудня 2024 року та 1 січня 2025 року СЕП продовжує працювати у режимі 24/7. Водночас платіжні та інформаційні повідомлення від і до Державної казначейської служби не приймаються.
Крім того, банки зобов’язані заздалегідь забезпечити свої каси та банкомати готівкою різних номіналів для належного обслуговування клієнтів.
За матеріалами:
Finance.ua
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