23% українців планують використовувати ШІ під час різдвяно-новорічних покупок — Finance.ua
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23% українців планують використовувати ШІ під час різдвяно-новорічних покупок

Особисті фінанси
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23% українців планують використовувати ШІ під час різдвяно-новорічних покупок
23% українців планують використовувати ШІ під час різдвяно-новорічних покупок
Близько 53% українців святкуватимуть Різдво лише 25 грудня, 13% — лише 7 січня, інші опитані — в обидві дати, йдеться в дослідженні Deloitte Ukraine. Про це пише Forbes.
5% опитаних розпочнуть різдвяний і новорічний шопінг у період з 1 до 24 грудня. Минулого року цей показник був на відмітці 59%.
Згідно із дослідженням, 45% опитаних витратять більше коштів на святкування Нового року, ніж Різдва, 35% — приблизно однаковий бюджет на обидва свята.
Для 57% українців середній святковий чек складе від 1000 грн до 5000 грн. 69% респондентів не планують залучати кредитні кошти.

ШІ у поміч

Готовність використовувати штучний інтелект під час святкового шопінгу для пошуку ідей щодо подарунків, знижок виявили 23% респондентів. Цей показник знижується зі збільшенням віку: від 41% у зумерів до 13% серед людей покоління бебі-бумерів.
Українські споживачі готові чекати на доставку товару з-за кордону, якщо його вартість на іноземному сайті дешевша на 20%. Крім того, 50% покупців під час святкового шопінгу покладуть додаткові товари в онлайн-кошик, щоб отримати безкоштовну доставку.
Найпопулярніші категорії товарів — продукти харчування, іграшки для дітей, одяг і взуття, предмети домашнього вжитку та алкогольні напої.
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За матеріалами:
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