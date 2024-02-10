На що звертати увагу в офері на роботу: корисні поради — Finance.ua

На що звертати увагу в офері на роботу: корисні поради Сьогодні 11:00 — Особисті фінанси

На що звертати увагу в офері на роботу: корисні поради

Кожен, хто шукає роботу, хоче, щоб його вимоги й побажання були враховані в офері. Проте практика показує, що це відбувається не завжди, пише Work.ua

Минулого року консалтингова компанія Gartner провела опитування серед 3,5 тисячі людей. З’ясувалося, що 50% респондентів прийняли пропозицію роботи, а потім відмовилися від неї ще до першого робочого дня. 47% з них пояснили свій вчинок тим, що вирішили пошукати щось краще.

Це неприємна ситуація для рекрутерів. Адже компанія не тільки втратила час на співбесіди з кандидатами, а ще й не розв’язала свої бізнес-завдання. Втім, відмова — стандартна історія для кандидатів, які шукають найкращий варіант для себе.

Як же правильно оцінити офери, щоб відразу визначити, який варто приймати, а який краще відхилити? Юрій Брильов, керівник напрямку винагород та організаційної ефективності Юрій Брильов, керівник напрямку винагород та організаційної ефективності Yasno , розповідає, на що варто звернути увагу під час оцінки робочої пропозиції.

Що таке job offer

Перш за все визначимося із поняттям. Job offer або просто офер — це пропозиція від компанії зайняти вакантну посаду. Він може бути формальним і неформальним, письмовим чи усним. За кордоном офер має офіційний характер, в Україні — більшою мірою інформаційну функцію.

Мета оферу — сповістити людину, що вона підходить роботодавцю, і що разом вони можуть рухатися далі в закріпленні робочих відносин.

Простими словами, це лист на бланку компанії, у якому прописані основні домовленості з кандидатом.

Ось на що варто насамперед звертати увагу, якщо компанія пропонує вам стати частиною команди.

1. Якість тексту

Змоделюємо ситуацію: ви отримуєте офер, але замість того, щоб погодитися, сидите із червоною ручкою й виправляєте у ньому одруківки й орфографічні помилки. Так не має бути. Неякісний текст часто означає неуважність і бажання менеджера з найму якомога швидше закрити завдання.

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Коли виникають такі проблеми? У більшості випадків через велику завантаженість. Настільки велику, що ні в кого немає часу вичитати текст. А це може бути негативним маркером того, як побудовані робочі процеси у компанії.

2. Структурованість даних

Завдання кандидата — отримати офер, ознайомитись із ним, а потім дати свою згоду чи відхилити. Втім, буває так, що доводиться ще й самому шукати взаємозв'язки у тексті пропозиції, оскільки вона складена незрозуміло й непослідовно.

Завжди звертайте увагу на те, як структуровані дані. Це дасть розуміння, чи багато уваги приділяють оферу для кандидата взагалі. Подивіться, як скомпонована інформація, чи розділена вона на логічні за змістом блоки. Наприклад, умови роботи, фінансова винагорода, бенефіти й пільги. Якщо немає відповідей, а з’являються лише нові запитання, то це також може бути червоним прапорцем.

3. Повнота інформації

Цей пункт можна вважати найважливішим. Оскільки без нього працевлаштування — ходіння наосліп у кімнаті без світла. В офері має бути вся інформація, яку ви обговорили на співбесіді:

Організаційна інформація. Ваш підрозділ, посада та керівник. Якщо ви влаштовуєтесь тимлідом, то мають бути прописані й ролі ваших підлеглих.

Матеріальна винагорода. Зарплата, а також розмір та періодичність бонусів й премій, якщо такі передбачаються. Нематеріальна винагорода.

Бенефіти й пільги, які пропонує компанія. Це може бути медичне страхування, спортзал, корпоративне навчання, безлімітні вихідні тощо.

Функціональні обов’язки й завдання на випробувальний термін, якщо такий передбачається. Дата виходу на роботу (орієнтовна або точна).

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Якщо певні домовленості в офері не прописані, а якісь формулювання читаються неоднозначно, то варто уточнити, чому їх немає і що мається на увазі. Ніхто не застрахований від помилок. Однак, якщо у відповідь ви почуєте щось на кшталт «не пам’ятаю, щоб ми з вами про це домовлялися» або невпевнені відмовки, то треба кілька разів подумати перед тим, як пов’язувати кар'єрний шлях із такою компанією.

Важливо пам’ятати, що офер — скоріше джентльменська угода, бо в Україні силу все ж має трудовий договір. Але й нехтувати офером не потрібно, оскільки він може стати цінним джерелом інформації й дати більше відповідей на ваші запитання, ніж ви отримаєте на співбесіді.

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